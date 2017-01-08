  • نشر : 2017/01/08 - 11:49 ص
  • 1٬546 مشاهدة
  • 12 تعليق
  • منوعات

المذكرات فضحت المستور.. ابنة الـ 13ربيعًا تروي كيف اغتصبها والدها

المذكرات فضحت المستور.. ابنة الـ 13ربيعًا تروي كيف اغتصبها والدها
بيروت (صدى):

فقدت «ميرا» معنى الطفولة، رغم أنها لم تتجاوز الـ13 ربيعًا من عمرها والسبب هو والدها الذي سال لعابه عليها واشتهاها وبدل أن تكون في حمايته ورعايته، باتت فريسته التي ينقض عليها كل ليلة بلا رحمة بيد خشنة تنهش جسدها الطري الغض.
تقيم «ميرا» مع والدها «سليم.ح» وزوجته وأولاده في نطاق منطقة جبل لبنان. ومنذ أكثر من 5 سنوات، أقدم الأب على اغتصاب ابنته بالإكراه وتحت وطأة تهديدها بالجلد والتعذيب في حال أخبرت أحداً بالأمر.
كتمت الطفلة سرّها واستساغ الوالد وليمة مجامعة فلذة الكبد، كلما دعته شهوته لذلك، امتدّت جريمته لسنوات، إلى أن عرفت زوجة الأب صدفة بالأمر، عندما كانت تقرأ مذكّرات الفتاة، سارعت إلى إعلام الهيئة الطبيّة الدوليّة بذلك، فاتصلت ممثلة المنظّمة بأحدى مراكز قوى الأمن الداخلي التي فتحت تحقيقاً بالأمر، ثمّ جرى التوسّع بالتحقيق من قبل مكتب حماية الآداب العامة.
في التحقيق الأوّلي اعترف الوالد بما قام به لكنّه عاد وأنكر ما نُسب إليه في التحقيق الإستنطاقي، وسرعان ما أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقه، ثم إتهمه بإغتصاب طفلته بالاستناد الى جنايتي المادّتين 503 و506 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل وأحيل المتهم موقوفاً أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.




12 تعليق


  1. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11627 ] 08/01/2017 في
    رد

    الله المستعان

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2935 ] 08/01/2017 في
    رد

    سسال لعابه واشتهاهاا !! ههههههههههه وش هالالفاظ ياويسسسي ^_^ ,/

  3. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10224 ] 08/01/2017 في
    رد

    يمهل ولايهمل

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9410 ] 08/01/2017 في
    رد

    بنتك من لحمك ودمك أعوذ بالله !

  5. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2618 ] 08/01/2017 في
    رد

    جعل والله يسيل مخك ي تسلب

  6. M-512 [ عدد التعليقات: 203 ] 08/01/2017 في
    رد

    حسبنا الله ونعم الوكيل ،، الله يسلط عليه عذابه القوي اللهم امييين

  7. ..... [ عدد التعليقات: 21 ] 08/01/2017 في
    رد

    اسوووم ياالعانس ماشفتي من الخبر الا سال لعابة واشتاها مثل الذبان مايوقع الا على الزبالة

  8. .... [ عدد التعليقات: 5 ] 08/01/2017 في
    رد

    وإنتي بالشات يا سومه مايسيل لعاب الزنبوع قبل الدعك القوي 😂😂😂

  9. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1191 ] 08/01/2017 في
    رد

    هذا مسوي ذكي وهو مغير الايميل والنك ..عشان يتطاول على خلق الله حثالة المجتمع ..الله يبلاك بسرطان بين فخوذك يانجس ..وهو اصلا من ورى الشاشات مسوي الا فاني قوي ..مريص نفسيآ كتابتك تدل على تربيتك ..

  10. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
    رد

    ….

  11. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
    رد

  12. البرق [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
    رد


اترك تعليق