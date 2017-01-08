بالصور..عائلتان مصريتان يحتفلان بخطوبة أصغر طفلين

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة ، احتفلت عائلتان مصريتان بخطوبة طفليهما في محافظة القليوبية، وبلغ عمر الطفل العريس زين 8 سنوات، وقدم للطفلة العروس فريدة -التي بدت أصغر سناً منه – “مهراً” بقيمة 18 ألف جنيه.
فينا قال والد الطفلة : إنه “بعد نجاح نجل شقيقه زين، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في مدرسته، اتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما، لا سيما أن النية كانت مبيتة من قبل من جانب الأهل على ارتباط الصغيرين في المستقبل”.
7 تعليقات
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اغتيال البراءه
سياايك ليس هكذا يعلم الاطفال
فيه وراعين يعرفون هالعلووم اعمارهم صغار بعد ليا شاف البنت اسوي بك اسوي بك واحطه مدري وين ولو تخلى عنده البنت كبره او اصغر منه يفسخ ملابسها ويهتك عرضها لو بعصى والا با اصبعه
كلام صحيح جدا انصدمت انا يوم قال لي واحد من العيال عن وراعين شايفهم
هوازني
هههههههههههههههه
ههههههههههههههه يا عمري
ام الدنيا …كل شي يصير عندهم عادي …لماذا الدهشه 😊
ههههههههه ولابسه بناجر