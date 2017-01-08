بالصور..عائلتان مصريتان يحتفلان بخطوبة أصغر طفلين

القاهرة (صدى):

في واقعة غريبة ، احتفلت عائلتان مصريتان بخطوبة طفليهما في محافظة القليوبية، وبلغ عمر الطفل العريس زين 8 سنوات، وقدم للطفلة العروس فريدة -التي بدت أصغر سناً منه – “مهراً” بقيمة 18 ألف جنيه.

فينا قال والد الطفلة : إنه “بعد نجاح نجل شقيقه زين، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في مدرسته، اتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما، لا سيما أن النية كانت مبيتة من قبل من جانب الأهل على ارتباط الصغيرين في المستقبل”.