بالفيديو ..زوج يمنح هدية لزوجته تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل

واشنطن (صدى):

تناقل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يعرض زوج يمنح زوجته هدية أثارت ضجة كبيرة.

واظهر الفيديو الزوجة وهى تفتح العلبة المغلفة بإحكام، لتفاجأ بكم هائل من الأموال تختبئ الهدايا أسفله، فأخذت تفتحها الواحدة تلو الأخرى وسط دهشتها وحماس طفلها ، وحقق مقطع الفيديو 2 مليون و880 ألف مشاهدة منذ نشره .