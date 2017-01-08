بالفيديو ..زوج يمنح هدية لزوجته تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل

واشنطن (صدى):
تناقل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يعرض زوج يمنح زوجته هدية أثارت ضجة كبيرة.
واظهر الفيديو الزوجة وهى تفتح العلبة المغلفة بإحكام، لتفاجأ بكم هائل من الأموال تختبئ الهدايا أسفله، فأخذت تفتحها الواحدة تلو الأخرى وسط دهشتها وحماس طفلها ، وحقق مقطع الفيديو 2 مليون و880 ألف مشاهدة منذ نشره .
26 تعليق
😍😍
الله يهنيهم
ي لييييييل حتى أنتم وصلكم ” الهياط”😁
عشــــــــــــــان النــــــــــــــــااااااس !
مخدرات
تستاهل الهدايا ام الخاطر الزين 🌹
اللي مسويين ضجة في تويتر وش دخلهم الرجال رومانسي وحلالو
الملك نبوخذ نصر قدم هدية هي حدائق بابل لزوجته سميرة اميس من عجايب الدنيا السبع
ياحلوها كانها حورية من الجنة، الله يخلف علينا ام ركبة سوداء مغصوبين ناخذ منهم ،،،، ولكن الموت عزابي ارحم من ،،،الحياة،،،، وتعذيب البقر،،،،،
تعليق صريح الله ياخذ عمرك والله يعز نسائنا المحتشمات ترى الي تسبهم امك واختك باين عليك سربوت حق سفريات والنعم في بنات المملكة والخليج والعرب
تتهنى 😍
والله من فضاوة الناس الفاضية الي بس تدور لفلان وعلان ناس عمرها ما تعرف ان الحضارة ثقافة من اسفاف وبس لو سلط الله على هذه الحضارة والتكلونوجيا واندثرت وقتها عرفنا قيمتها ومعناها فقط من انها غاية وليس وسيلة لنشر تفاهات
أنت قلتها … الله يعز نساءنا المحتشمات … لكن إيش وضع السربوتات اللي عندنا لا دين وحشمة وفي نفس الوقت ما عندها من الجمال شي .. يعني مفلسة من الثنتين .. مثل فقير اليهود .. لا دنيا ولا آخرة
أقصد أن هؤلاء هم العينات المعتوهة الذين شوهوا صورة بنت البلد وجعلوا الآخرين يتشمتون بنا
وإلا من الذي كان يتكلم عن المرأة السعودية بغمز أو لمز قبل أن تظهر في وسائل الإعلام
طيب عادي
زوجته وحب يهديها ماني شايف فيها هياط 🤗🤗🤗
الحب معجزه وبالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق
لاتتعبون انفسكم بالرد على ضريح هذا معروف من زمان يجي يسب السعوديات ومشايخ السعودية ويدافع عن الكفار وربع شعشع خلوة ينبح نبح الكلاب مايضر السحاب
واهه هذؤلي الأزواج والا بلاششش ..
من زين فلوسهم ريال سعودي اغلا يمكن ههههه
شكلها دولارات ياجنوبيه والدولار يعادل ٣.٧٥
يمكن عاد معرف لفلوسهم هههه
يعني هاالأمريكي الاحمق بس هو اول مرره يهدي لزوجته هديه؟؟!فيه امريكان ابذخ منه يتعاملون باالملايين والمليارات وقفت على هذا:) هخخخ والحقيقة ترى مااحد يعرف هل هاالفلوس ذي فلوس حلال ولا حرام ؟! انا ياحسرتي بس اتمنى انسان يهديني هدية لكن الظاهر مافيه ابد والى الابد
الحب هو اغلا واعظم من كل الهدايا .الحب هو الهديه وايضا الاحترام والتقدير لبعضهم بعض .اما افلوس وغيرها فهي مكملات دنيويه .
ماتفرق جنوبيه اهم شي فلوس ههههههه
ويمكن بعملتهم يسون كثير
مخدرات
او انها فلوس غيرحقيقية لانها لم تلفت انتباهها
لاحد يصدق تراها فوتوشب