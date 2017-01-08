  • نشر : 2017/01/08 - 11:10 ص
  • 2٬868 مشاهدة
  • 26 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..زوج يمنح هدية لزوجته تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل

بالفيديو ..زوج يمنح هدية لزوجته تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل
واشنطن (صدى):

تناقل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يعرض زوج يمنح زوجته هدية أثارت ضجة كبيرة.

واظهر الفيديو الزوجة وهى تفتح العلبة المغلفة بإحكام، لتفاجأ بكم هائل من الأموال تختبئ الهدايا أسفله، فأخذت تفتحها الواحدة تلو الأخرى وسط دهشتها وحماس طفلها ، وحقق مقطع الفيديو 2 مليون و880 ألف مشاهدة منذ نشره .




26 تعليق


  1. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5773 ] 08/01/2017 في
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    😍😍
    الله يهنيهم

  2. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 691 ] 08/01/2017 في
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    ي لييييييل حتى أنتم وصلكم ” الهياط”😁
    عشــــــــــــــان النــــــــــــــــااااااس !

  3. صداوي [ عدد التعليقات: 543 ] 08/01/2017 في
    رد

    مخدرات

  4. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8871 ] 08/01/2017 في
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    تستاهل الهدايا ام الخاطر الزين 🌹

  5. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 708 ] 08/01/2017 في
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    اللي مسويين ضجة في تويتر وش دخلهم الرجال رومانسي وحلالو

  6. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 708 ] 08/01/2017 في
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    الملك نبوخذ نصر قدم هدية هي حدائق بابل لزوجته سميرة اميس من عجايب الدنيا السبع

  7. صريح [ عدد التعليقات: 920 ] 08/01/2017 في
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    ياحلوها كانها حورية من الجنة، الله يخلف علينا ام ركبة سوداء مغصوبين ناخذ منهم ،،،، ولكن الموت عزابي ارحم من ،،،الحياة،،،، وتعذيب البقر،،،،،

  8. جاسم [ عدد التعليقات: 1570 ] 08/01/2017 في
    رد

    تعليق صريح الله ياخذ عمرك والله يعز نسائنا المحتشمات ترى الي تسبهم امك واختك باين عليك سربوت حق سفريات والنعم في بنات المملكة والخليج والعرب

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9401 ] 08/01/2017 في
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    تتهنى 😍

  10. حافظ الود [ عدد التعليقات: 145 ] 08/01/2017 في
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    والله من فضاوة الناس الفاضية الي بس تدور لفلان وعلان ناس عمرها ما تعرف ان الحضارة ثقافة من اسفاف وبس لو سلط الله على هذه الحضارة والتكلونوجيا واندثرت وقتها عرفنا قيمتها ومعناها فقط من انها غاية وليس وسيلة لنشر تفاهات

  11. THE HAMMER [ عدد التعليقات: 82 ] 08/01/2017 في
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    أنت قلتها … الله يعز نساءنا المحتشمات … لكن إيش وضع السربوتات اللي عندنا لا دين وحشمة وفي نفس الوقت ما عندها من الجمال شي .. يعني مفلسة من الثنتين .. مثل فقير اليهود .. لا دنيا ولا آخرة

  12. THE HAMMER [ عدد التعليقات: 82 ] 08/01/2017 في
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    أقصد أن هؤلاء هم العينات المعتوهة الذين شوهوا صورة بنت البلد وجعلوا الآخرين يتشمتون بنا

  13. THE HAMMER [ عدد التعليقات: 82 ] 08/01/2017 في
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    وإلا من الذي كان يتكلم عن المرأة السعودية بغمز أو لمز قبل أن تظهر في وسائل الإعلام

  14. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11613 ] 08/01/2017 في
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    طيب عادي

  15. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 2024 ] 08/01/2017 في
    رد

    زوجته وحب يهديها ماني شايف فيها هياط 🤗🤗🤗

  16. jamalco [ عدد التعليقات: 4693 ] 08/01/2017 في
    رد

    الحب معجزه وبالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق

  17. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10215 ] 08/01/2017 في
    رد

    لاتتعبون انفسكم بالرد على ضريح هذا معروف من زمان يجي يسب السعوديات ومشايخ السعودية ويدافع عن الكفار وربع شعشع خلوة ينبح نبح الكلاب مايضر السحاب

  18. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2935 ] 08/01/2017 في
    رد

    واهه هذؤلي الأزواج والا بلاششش ..

  19. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 585 ] 08/01/2017 في
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    من زين فلوسهم ريال سعودي اغلا يمكن ههههه

  20. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8871 ] 08/01/2017 في
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    شكلها دولارات ياجنوبيه والدولار يعادل ٣.٧٥

  21. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 585 ] 08/01/2017 في
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    يمكن عاد معرف لفلوسهم هههه

  22. M-512 [ عدد التعليقات: 196 ] 08/01/2017 في
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    يعني هاالأمريكي الاحمق بس هو اول مرره يهدي لزوجته هديه؟؟!فيه امريكان ابذخ منه يتعاملون باالملايين والمليارات وقفت على هذا:) هخخخ والحقيقة ترى مااحد يعرف هل هاالفلوس ذي فلوس حلال ولا حرام ؟! انا ياحسرتي بس اتمنى انسان يهديني هدية لكن الظاهر مافيه ابد والى الابد

  23. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 435 ] 08/01/2017 في
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    الحب هو اغلا واعظم من كل الهدايا .الحب هو الهديه وايضا الاحترام والتقدير لبعضهم بعض .اما افلوس وغيرها فهي مكملات دنيويه .

  24. روزا [ عدد التعليقات: 664 ] 08/01/2017 في
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    ماتفرق جنوبيه اهم شي فلوس ههههههه
    ويمكن بعملتهم يسون كثير

  25. 🇸🇦 مااااجد 🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4813 ] 08/01/2017 في
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    مخدرات
    او انها فلوس غيرحقيقية لانها لم تلفت انتباهها

  26. راس غليس [ عدد التعليقات: 86 ] 08/01/2017 في
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    لاحد يصدق تراها فوتوشب


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