شعراء الوطن يتغنون بالجندي العواجي.. “يافزعة المضيوم لا صاح صايح”

نايف السالم (صدى):

تغنى عدد من الشعراء في المملكة بأبيات شعرية، ببسالة رجل الأمن العريف جبران عواجي وتصديه للإرهابيّين أمس في حي الياسمين بالرياض، أثناء محاولة فرارهما بالرغم من ارتداء الإرهابيّين أحزمة ناسفة وحملهما أسلحة.

ولاقت شجاعة العواجي الذي واجه الموت ليمنح وطنه الحياة اشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فعله.

وفيما يلي بعض الشعراء الذين أشادوا به

الشاعر مساعد الرشيدي:

‏‏مادام يولد للوطن مثل جبران

‏تموت عدوان الوطن ماتطوله

الشاعر علي بن حمري:

‏يمناك قلطها الشحم ياعواجي

‏يافزعة المضيوم لا صاح صايح

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‏رميتهم على قصير المحاجي

‏وطرحتهم فى القاع مثل الذبايح

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الشاعر نايف معلا:

‏هذا جزاك وجاك ما ينفع الصوت

‏وهذي من الدنيا نهاية طريقك

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جايٍ تبا تنقذ رفيقك من الموت

‏وألحقك جبران العواجي رفيقك

الشاعر عطاالله المضياني:

انت البطل وانت العدل يا عواجي

على صراط المجد كنت استقامة

لو الصلاحية وألبسك تاجي

دور البطولة منك نوط الشهامة

الشاعر حميد شاوي العنزي فيقول:

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اسلم وسلم على جبران

‏عسى الرديين يفدونه

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‏أقدم وهي عادة الشجعان

‏يقول أنا الدار من دونه

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الشاعر محمد بن قنيفذ اليامي:

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‏في ماقف يبين فيه الرجاجيل

‏وقف جنوبي شجاع مضرى

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‏يا الأمن يبقى رمز جيل بعد جيل

‏وتشهد له القوات داخل وبرى

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