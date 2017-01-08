وسائل إعلام أمريكية تعيد نشر تصريحات نارية لترامب تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة

واشنطن (صدى):

أعادت وسائل إعلام أمريكية تسليط الضوء على عدد من التصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة ونيّاتها تجاه السعودية والأزمة اليمنية.

ورصدت وسائل الأعلام تصريحات لترامب قبل الانتخابات، جاء فيها عندما أجاب عن سؤال عن الأزمة اليمنية والدعم الإيراني للحوثيين، قائلاً: “أقول هذا عن إيران إنهم يبحثون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية, إنهم يريدون النفط ويريدون المال، إنهم يريدون الكثير من الأشياء الأخرى؛ لقد استولوا على اليمن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف انظروا إلى الحدود اليمنية – السعودية، إنها حدودٌ كبيرة جداً، ولدى إيران خططٌ لعمل أشياءٍ كثيرة في اليمن ثم سيعملون على الحدود السعودية ويريدون اختراقها، وفي تصريحاتٍ أخرى لـ “ترامب” في حوارٍ مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تناول الصراع السعودي مع إيران، مشيراً بوضوح إلى أنه مستعدٌ للدفاع عن السعودية.

وبحسب سؤال لـ “ترامب”؛ هل ستتخذ عملاً عسكرياً تجاه طهران؟ أجاب قائلاً: “حسناً, أنا أريد مساعدة المملكة العربية السعودية, وأرغب في حمايتها, لكن ينبغي للمملكة العربية السعودية مساعدتنا اقتصادياً”.

وأكد أن مثل هذا الإجراء العسكري سيعتمد على التعاون الذي سيكون بيننا، أنا فعلاً راغبٌ في عمل ذلك، وأرغب في الدفاع وحماية الناس هناك.