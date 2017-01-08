بالصورة.. شاهد لمن تهدي غادة عبد الرازق حذاءها

القاهرة (صدى):

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها صورة حذاء وأسفله عبارة ” كلام الناس”، عبر حسابها الرسمى بموقع “انستجرام”، مشيرة إلى أن ذلك هو أول قرار تتخذه فى 2017.

وعلقت على الصورة قايلة “عجبتنى جدا. ده من أول قراراتى فى ٢٠١٧، فمحدش يتعب نفسه معايا هيبقى بهدر وقته معايا على الفاضى”.

يذكر أن غادة عبدالرازق تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل” أرض جو” الذى تخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2017، ويشارك فى بطولة العمل عبدالرحمن أبو زهرة، ومها أبو عوف، ومحمد كريم، وأحمد عبدالوارث، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج محمد جمعة.

