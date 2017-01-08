“أمانة القصيم” تعتمد الإجراء السريع لتجديد الرخص الصحية

سالم المطيري (صدى):

كشفت أمانة منطقة القصيم عن اعتماد الإجراء السريع لتجديد الرخص الصحية والمهنية بمدينة بريدة.

وأوضح عبدالعزيز المهوس وكيل أمين المنطقة للخدمات أن الإجراء السريع يهدف لتسريع وإتمام اجراءات تجديد تراخيص الأنشطة الصحية والمهنية والمختصة في أسرع وقت.

وذكر أن إجراءات التجديد تتم من خلال خطوات إلكترونية عبر بوابة الأمانة فيما تتولى البلديات الفرعية الرقابة السابقة واللاحقة والتأكد من توفر الاشتراطات النظامية لهذه الأنشطة.

وأشار إلى أن الخطوة الإجرائية الجديدة بدأت بإدارة الرخص الصحية والمهنية بالوكالة في تطبيقها مع بداية العام الهجري الحالي محققة نتائج إيجابية في اختصار الوقت وتسريع الاجراء وتبسيطه ، مشيراً إلى تواصل العمل لتطوير هذه الخطوة الإجرائية وغيرها من الخطوات في مجال الرخص الصحية والمهنية.