“الجمارك” تسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية

راشد آل شريه (صدى):

كشفت الجمارك عن قرار يسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسة، وبيعها في أسواق المملكة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قالت فيها: يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل “الدفرنس، والماكينة”، على أن تكون مصندقة ومغلفة ونظيفة وعليها عبارة “مجددة” غير قابلة للإزالة”.

وكانت الجمارك تمنع دخول قطع الغيار المستعملة، وتستثني من المنع “ناقل الحركة” و”الجسم الخارجي للسيارة”، كما كانت تمنع استيراد السيارات المستعملة التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات أو تلك التي تعرضت لحوادث مرورية.