سيدة في دبي ترتكب 19 مخالفة سرعة زائدة خلال ساعة لسبب غريب !!

فيصل إبراهيم (صدى):

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 19 مخالفة رادار وقعت خلال ساعة واحدة على شارع الشيخ زايد من قبل مركبة من نوع بورش كايين، وتبين ان قائدة المركبة من الجنسية الأوروبية في الأربعينيات من عمرها.

وعلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قائلة ؛ ان ارتكاب هذا الكم من مخالفات السرعة في ساعة واحدة يعتبر سابقة مرورية وخاصة ان قائد المركبة امرأة، و ان جميع المخالفات سجلت سرعة من 220 كم الى 240 كم في الساعة في شارع الشيخ زايد الشهر الماضي في الساعة الثالثة فجراً.

واستدعت الادارة صاحبة المركبة وبسؤالها عن سبب ارتكابها لهذه المخالفات أكدت انها كانت في مزاج سيئ ونفسية متعبة وانها كانت متوجهة الى مستشفى راشد للعلاج، وبالفعل احضرت ما يثبت انها كانت في المستشفى بعد توقيت ارتكاب آخر مخالفة ولكنها لم تجد مبرراً مقنعاً او سبباً مرضياً للقيام بكمّ المخالفات الغريبة التي ارتكبتها والتي كانت تشكل خطراً كبيراً على حياتها وعلى مستخدمي الطريق.