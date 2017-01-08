نشر : 2017/01/08 - 10:20 ص 701 مشاهدة 11 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : تعليق كابتن ريما على شهرة ابوسن مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
11 تعليق
اتفق يا ريم
كلامك سليم
غيره اعلاميه فقط
صحيح
رجال ينتقد رجال ههههههههه
عاد الاابوسن تراه ونيس وضحكني بس انتي تحومين الكبد يا عطيات
تقصد غيرة مزز الاخ الكابتن ريما من شاف المزز مع ابو سن وماكله قلبه
صح لسانك اخ ريما
غيرانة منه خلاص يادواوود الشريان استضيف المدعو الكابتن ريما قال ريما مو لايق الاسم على الخشة
الصراحه كلامها. صحيح الاعلام عندنا موجه الاضواء للناس الفاشله اللى تدعى النجاح والبرامج الفاسده وقال ايش نفيد الناس ونسليهم ناس تخترع اشياء تفيد البشريه ما شفنا استضافه هناك اعلامييين اكفاء بس مالهم ذكر يموت فنان ولا يصير فيه شى العالم كله يدري بس يموت عالم او موذن او كاتب لكتاب الله لانجد لهم ذكر الله يهدي اعلامنا ويجعل مايقدمون من عمل حسن فى ميزان حسناتهم
كمان ياليت القنوات اللى تعرف ان الناس تتابعها تسوي زي التصويت على برامجها والزين يتم والمخيس يلغى بدال مايكون له وقت وهو مايسوا ربع الوقت