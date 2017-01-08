فيديو : تعليق كابتن ريما على شهرة ابوسن






11 تعليق


  1. سعد العوني [ عدد التعليقات: 2304 ] 08/01/2017 في
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    اتفق يا ريم

  2. صداوي [ عدد التعليقات: 543 ] 08/01/2017 في
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    كلامك سليم

  3. سعيد [ عدد التعليقات: 1459 ] 08/01/2017 في
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    غيره اعلاميه فقط

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9412 ] 08/01/2017 في
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    صحيح

  5. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2935 ] 08/01/2017 في
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    رجال ينتقد رجال ههههههههه

  6. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 504 ] 08/01/2017 في
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    عاد الاابوسن تراه ونيس وضحكني بس انتي تحومين الكبد يا عطيات

  7. سعودي [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
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    تقصد غيرة مزز الاخ الكابتن ريما من شاف المزز مع ابو سن وماكله قلبه

  8. هلا بالعيال [ عدد التعليقات: 423 ] 09/01/2017 في
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    صح لسانك اخ ريما

  9. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10226 ] 09/01/2017 في
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    غيرانة منه خلاص يادواوود الشريان استضيف المدعو الكابتن ريما قال ريما مو لايق الاسم على الخشة

  10. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 433 ] 09/01/2017 في
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    الصراحه كلامها. صحيح الاعلام عندنا موجه الاضواء للناس الفاشله اللى تدعى النجاح والبرامج الفاسده وقال ايش نفيد الناس ونسليهم ناس تخترع اشياء تفيد البشريه ما شفنا استضافه هناك اعلامييين اكفاء بس مالهم ذكر يموت فنان ولا يصير فيه شى العالم كله يدري بس يموت عالم او موذن او كاتب لكتاب الله لانجد لهم ذكر الله يهدي اعلامنا ويجعل مايقدمون من عمل حسن فى ميزان حسناتهم

  11. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 433 ] 09/01/2017 في
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    كمان ياليت القنوات اللى تعرف ان الناس تتابعها تسوي زي التصويت على برامجها والزين يتم والمخيس يلغى بدال مايكون له وقت وهو مايسوا ربع الوقت


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