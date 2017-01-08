حرس الحدود بالشرقية يكشف عن تقرير أعمال التهريب والتسلل خلال العام الماضي

حمود الدهمشي (صدى):

كشفت الإحصائيات السنوية لعام 1437هـ لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية والتي توضح جهود دوريات حرس البرية والبحرية انخفاضا ملحوظا في أعمال التهريب والتسلل للعام المنصرم، وإنقاذ 96 شخصاً، واحباط 3 حالات تهريب.

جاء ذلك حسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لحرس حدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي، لافتاً الى ان الاحصائية اشارت الى القبض على 53 متسللاً من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة، إضافة الى القيام بعمليات إنقاذ بحري لـ 96 شخصا من مختلف الأعمار والجنسيات فيما تعرض 6 أشخاص لحالة غرق في مناطق غير مخصصة للسباحة وتشير الإحصائيات الى مخالفة 101 شخصا لنظام الصيد والنزهة ورصد 505 شخصا مخالفين للائحة الأمن والسلامة.

واضاف الأكلبي ان انخفاض نسبة الأرقام عن الأعوام الماضية وخصوصاً أعمال التهريب والتسلل في هذه الإحصائية يعود إلى الخطط التطويرية والعملياتية والجهود الميدانية التي تبذل من قبل رجال حرس الحدود الجبارة في مختلف القطاعات والمراكز والوحدات التابعة للمنطقة، واستخدام التقنيات وأجهزة المراقبة الإلكترونية الحديثة التي من شأنها المساعدة في فرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي للمنطقة للحيلولة من تمكين أعداء هذاالوطن من تحقيق مبتغاهم من جراء تهريب المخدرات وإدخال الممنوعات بشتي انواعها والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراته .

إضافةً للعمل التوعوي الذي قام به منسوبي حرس الحدود من ضباط وصف ضباط أثر إيجابي في رفع مستوى الوعي للمتنزهين ورواد الشواطئ ودور نشاطات اللجنة النسائية للسلامه البحرية التي تهتم بنشر الوعي بأهمية التقيد بإرشادات السلامة البحرية والتعريف بمخاطر البحر على جميع المتنزهين من مختلف الأعمار وزيادة نسبة الوعي للأسرة والمجتمع بصفة عامة من خلال إقامة المحاضرات والإستفادة من المناسبات المختلفة للقيام بحملات السلامة وإيصال الرسالة التوعوية بمختلف الوسائل للجميع.