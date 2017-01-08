الصحف العالمية تسلط الضوء على بطولة رجل الأمن «جبران عواجي»

سلطت عدد من الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد الضوء على بطولة رجل الأمن السعودي جبران عواجي، أحد رجال الأمن الذين شاركوا صباح أمس السبت في مداهمة منزل بحي الياسمين كان المطلوب للجهات الأمنية طايع بن سالم بن يسلم الصيعري يختبئ فيه مع شخص آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي قبل أن تتم مداهمتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه مقتلهما.
في صحيفة الديلي ميل البريطانية أشادت في تقرير لها، بشجاعته النادرة وإقدامه على مواجهة الإرهابيين في الرياض غير مبالياً بالنتائج. فيما أفردت صحف أخرى صفحاتها وتناولت الحادثة ،مشيدة ببطولة رجال الأمن السعودي في مواجهة الارهاب.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ كان وقد أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالعريف / جبران جابر عواجي الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض إثر تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي كان يختبئ فيه المطلوب للجهات الأمنية / طايع بن سالم بن يسلم الصيعري.
8 تعليقات
الله يشفيه ..انا اشهد انه مثل للشجاعه وانه كفوو بيض الله وجهه ..والله يقوي رجال الامن يارب ..
الله يشفيه ..انا اشهد انه مثل للشجاعه وانه كفوو بيض الله وجهه ..والله يقوي رجال الامن يارب ..
امين امين امين
كل دول العالم رجال الامن اللي يواجهون الارهابيين ملثمين ماينعرفون حماية لهم غير احنا الاسم كامل والصورة وين يتعالج الله يحفظة بس
هذي رسالة واضحة لكل من يفكر أو تسول له نفسه الخسيسة يتجرأ ع السعودية أو على اهلها إنه راح يحفر قبره بيده
الله يحميه ويحفظه والله انه فخرلنا وتاج على رؤسنا كفو ماشاء الله عليه وعمله اللي قام فيها بالحاله شهامه رجل يفختر الوطن فيه ربي يبعد عنه وعن رجال امننا كل سوء
يفتخر
عل
يابنت ياللي فالدريشة تصيحين
سور الوطن ماهوب سورٍ زجاجي
نامي قريرة عين ياقرّة العين
كل الوطن دونك عواجي عواجي
جنودنا دون الوطن في الميادين
ويضيقون على العدو الفجاجي
وحنا حماة الدين يا خاين الدين
نوسمك وسمة عار فوق الحجاجي
من باع نفسه للعدو والمعادين
نذبحه ذبح الذيخ وإلا الدجاجي.