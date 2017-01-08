الصحف العالمية تسلط الضوء على بطولة رجل الأمن «جبران عواجي»

عادل الحربي (صدى):

سلطت عدد من الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد الضوء على بطولة رجل الأمن السعودي جبران عواجي، أحد رجال الأمن الذين شاركوا صباح أمس السبت في مداهمة منزل بحي الياسمين كان المطلوب للجهات الأمنية طايع بن سالم بن يسلم الصيعري يختبئ فيه مع شخص آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي قبل أن تتم مداهمتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه مقتلهما.

في صحيفة الديلي ميل البريطانية أشادت في تقرير لها، بشجاعته النادرة وإقدامه على مواجهة الإرهابيين في الرياض غير مبالياً بالنتائج. فيما أفردت صحف أخرى صفحاتها وتناولت الحادثة ،مشيدة ببطولة رجال الأمن السعودي في مواجهة الارهاب.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ كان وقد أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالعريف / جبران جابر عواجي الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض إثر تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي كان يختبئ فيه المطلوب للجهات الأمنية / طايع بن سالم بن يسلم الصيعري.