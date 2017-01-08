بالفيديو: أرملة تجبر على ترك منزلها .. وتناشد خادم الحرمين لمساعدتها

طلال الغامدي (صدى):

وجهت أرملة وأم لأيتام مناشدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساعدتها لأخذ حقها بعدما أجبرت وأبنائها على ترك منزلهم وأصبحت مهددة بالسجن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة قالوا إنها أم لأيتام، وكانت تتوسل لشخص باع منزلها لآخر بقرار من المحكمة وطلب منها إخلاءه، وذكروا أنه هددها بالسجن غير مبالٍ بتوسلاتها.

وأبان الفيديو سيدة تقف في فناء منزل، وتوجه حديثها بصراخ عالٍ لرجلين أحدهما ملثم يدعى “أبو إبراهيم”؛ حيث ناشدته أن يقدر ظروفها ووضع أبنائها، فيما لم يبال الرجل بتوسلاتها، وغادر المنزل بعدما دفعه الرجل الآخر إلى ذلك.

وقالت السيدة أن زوجها المتوفى عسكري، وكانت تتقاضى معاشه التقاعدي، وأهداها فاعل خير بيتاً لها ولأبنائها، لكنه كان بحاجة إلى ترميم مضيفة، أنها توصلت لشخص من أجل الاستدانة منه لترميم المنزل فطلب بطاقة الصرافة الخاصة بها، حتى تكمل ترميم المنزل؛ لتفاجأ بأنه كان يتقاضى راتب زوجها التقاعدي لمدة عام كامل، كما استغل جهلها بأمور الرهن، وطلب منها صك المنزل كضمان، ورفع دعوى ضدها وصدر قرار من المحكمة ببيع البيت وإعطائه الأموال التي استدانتها منه،

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