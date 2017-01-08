بدء التسجيل فى حساب المواطن بداية فبراير المقبل

نايف السالم (صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل، الفئات التي ستستفيد من حساب المواطن المقرر بداية فبرايرالمقبل،

وقالت مصادر أن برنامج حساب المواطن لا يميز بين نوعية الوظيفة أو الحال الوظيفية في اتخاذ قرار الدعم أو الاستحقاق، فيما سيتم إلحاق مستفيدي الضمان الاجتماعي بالبرنامج بشكل آلي من دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة، وأن الشخص المستقل «ذكراً أم أنثى غير متزوج»، والأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة يشملهم الدعم أيضاً، إلا أنه يشترط فيه السكن في مسكن مستقل ومنفصل عن رب الأسرة، الذي سيتم صرف تلك البدلات له، وهي مبالغ نقدية للمستفيدين قبل البدء في تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «إن حساب المواطن إحدى أهم أدوات إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم سيكونون الأكثر تأثراً من ارتفاع الأسعار».

وأكد أن الهدف منه تحقيق كفاءة الدعم بما يتوافق مع برنامج كفاءة الإنفاق الذي نجح في تحقيق وفر مالي بحدود 100 بليون ريال.