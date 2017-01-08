بدء التسجيل فى حساب المواطن بداية فبراير المقبل

بدء التسجيل فى حساب المواطن بداية فبراير المقبل
نايف السالم (صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل، الفئات التي ستستفيد من حساب المواطن المقرر بداية فبرايرالمقبل،

وقالت مصادر أن برنامج حساب المواطن لا يميز بين نوعية الوظيفة أو الحال الوظيفية في اتخاذ قرار الدعم أو الاستحقاق، فيما سيتم إلحاق مستفيدي الضمان الاجتماعي بالبرنامج بشكل آلي من دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة، وأن الشخص المستقل «ذكراً أم أنثى غير متزوج»، والأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة يشملهم الدعم أيضاً، إلا أنه يشترط فيه السكن في مسكن مستقل ومنفصل عن رب الأسرة، الذي سيتم صرف تلك البدلات له، وهي مبالغ نقدية للمستفيدين قبل البدء في تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «إن حساب المواطن إحدى أهم أدوات إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم سيكونون الأكثر تأثراً من ارتفاع الأسعار».

وأكد أن الهدف منه تحقيق كفاءة الدعم بما يتوافق مع برنامج كفاءة الإنفاق الذي نجح في تحقيق وفر مالي بحدود 100 بليون ريال.




3 تعليقات


  1. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11601 ] 08/01/2017 في
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    بالله عليكم كيف. بنت تكون في سكن منفصل او مطلقه او ارمله ولا عندها عيالك

  2. بو نواس [ عدد التعليقات: 136 ] 08/01/2017 في
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    اكبر لعبة ووهم وكباقي المشاريع التي اخذت من الاعلام اكبر من حجمها ولن يكون هذا البرنامج متاح الا لقلة قليلة وشريحة من المجتمع كـ (من يحصل على الضمان الاجتماعي)

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11601 ] 08/01/2017 في
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    سبحان الله. بعض الجهات تقول لك اكذب وزور علشان تمشي امورك بس لو جيت بالصدق. مالك شي الملك قال دعم المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وفوق والمتوسط ولم يحدد الامور هذي لانه عارف كل واحد وله ظروفه وهم عارفين ان البنت عايشه معاهلها والارمله والمطلقه اللى ماعندهن عيال. كبار بيكن ساكنات مع اهلهن فقاموا ياعبون على ذا الموال


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