الخارجية: تسليم التأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية أقرت تسليم المستثمرين الأجانب تأشيرات دخول المملكة إلكترونياً خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر وذلك بهدف تسهيل تمكين المستثمرين من زيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقالت المصادر أن تم إصدار تعميم لجميع بعثات المملكة في الخارج للالتزام بالمتطلبات الموحدة لإصدار التأشيرة مضيفة أن التنظيم الجديد لإصدار التأشيرات التجارية قسمها إلى 3 فئات؛ وهي: “تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجل الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية”.

وأوضحت المصادر أن تطبيق قرار منح التأشيرات لفئتي رجل الأعمال والوفود التجارية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، فيما سيبدأ تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية خلال الأيام المقبلة.

.