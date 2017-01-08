دراسة: الأتراك يشكلون الجزء الأكبر من المتشددين فى ألمانيا

برلين (صدى):

أكدت دراسة ألمانية حديثة، أجرتها وزارة الأمن، أن الأتراك يشكلون الجزء الأكبر من المتشددين فى ألمانيا.

وأوضحت الدراسة، أن الأتراك يشكلون الجزء الأكبر من المتشددين فى ألمانيا ووصل عددهم إلى أكثر من 35 ألفا بارتفاع يقدر بـ7 آلاف شخص عن العام السابق، مشيرة إلى أن مديرية الأمن العام وضعت أكثر من 43 ألف مسلم مقيم فى ألمانيا تحت تصنيف متشدد من بينهم 11 ألف لديهم نزعات إرهابية مضيفة أن حوالى 548 قادرون على ارتكاب عمل إرهابى ومستعدون لذلك، مضيفا أن 360 يوصفون بأنهم يرغبون فى أن يساعدوا أو يدعموا جريمة ذات دوافع سياسية.

يشار إلى أن إحصاءات رسمية فى ألمانيا قد كشفت أن أكثر من 800 من المتشددين فى ألمانيا سافروا إلى مناطق القتال فى سوريا والعراق وانضموا إلى داعش.