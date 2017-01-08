مصرع 16 مدنيا جراء قصف صاروخي لداعش فى الموصل

بغداد (صدى):

لقى 16 مدنياً، مصرعهم، جراء قصف صاروخي شنه تنظيم “داعش” الإرهابي استهدف حيّين تسيطر عليهما القوات العراقية في مدينة الموصل.

وكان مسلحي داعش قصفوا حي الجزائر شرقي الموصل بقذائف هاون سقطت إحداها على منزل، ما أدى لمقتل رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين العامين والثمانية أعوام” وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى الميداني التابع للقوات العراقية في حي “البكر” المجاور لحي “الجزائر” المحرر من التنظيم.

وأكد مصدر طبي في المستشفى الميداني بمنطقة “كوكجلي” شرقي الموصل “إن المستشفى استقبل أيضا جثث 11 مدنيا من سكان حي الزهور شمال شرقي المدينة” مضيفاً، أن القتلى الـ11 سقطوا نتيجة قصف صاروخي لـ”داعش” على شارع في حي “الزهور” شمال شرقي الموصل، والمحرر من “داعش”.