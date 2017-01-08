ترامب: الأغبياء يعتقدون أن إقامة علاقات جيدة مع روسيا أمر سئ

غرد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا : “إقامة علاقة جيدة مع روسيا أمر طيب وليس أمرا سيئا. فقط الأغبياء أو الحمقى هم من يعتقدون أن ذلك سيكون سيئا”.

وأضاف: “عندما أكون رئيسا، ستحترمنا روسيا بشكل أكبر كثيرا مما تفعله الآن وسيعمل البلدان معا ربما لحل بعض المشكلات الكبرى والملحة وقضايا العالم”.

وجاء ذلك بعد نشر تقييم استخباراتي أمريكي صدر ، يوم الجمعة ، قد خلص إلى أن بوتين “أمر” بإطلاق حملة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لتقويض الثقة بالعملية الديمقراطية والإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.