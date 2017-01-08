بالفيديو.. وثائقي “جند الشيطان” يذكر بتاريخ الإرهاب وجرائمه في المملكة

على القحطاني (صدى):

بثت قناة “الإخبارية” أمس، وثائقي “جند الشيطان”،يذكر بتاريخ الإرهاب وجرائمه في المملكة وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الداخلية قتل الإرهابي طايع الصيعري، الذي يعد خبيراً في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها، وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية فى عسير والمسجد النبوي الشريف .

وسردت القناة خلال بثها ” جند الشيطان” أحداث حقبة زمنية من التاريخ القديم في مسيرة الإسلام مع الإرهاب، ومقارنتها بمشاهد وحوادث في العصر الحديث نفذها الإرهابيون باستهداف مساجد، تحت ذريعة الدفاع عن الإسلام.

وتضمن التقرير الحوادث التاريخية للإرهاب، وكيف تطورت باستهداف المصلين، وخداع الشباب من صغار السن بالتلبيس على أفكارهم باسم الدين؛ وكيف كان الأمر في سنوات الإرهاب الأولى وتطوره من المجرمين الأوائل حتى الأحداث الأخيرة مستعرضا بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت في مساجد بالمملكة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز العمليات الإرهابية استهداف مسجد بلدة القديح في محافظة القطيف، الذي أدى إلى استشهاد 19 شخصاً وإصابة 100 آخرين، ومسجد العنود في الدمام، الذي راح ضحيته 4 أشخاص وأصيب فيه 4 آخرون، ومسجد المشهد في نجران, ومسجد طوارئ أبها، الذي استشهد فيه 12 رجل أمن و3 عاملين.