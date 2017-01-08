الداخلية: الصيعري كان مبتعثاً في تخصص الهندسة بنيوزلندا ويعد من العناصر الإرهابية المعقدة

عادل الحربي (صدى):

قال العميد بسام عطية، أن الهالك طايع الصيعري، الذي تم القضاء عليه في حادثة حي الياسمين، ويعد من العناصر الإرهابية المعقدة وكان أحد طلاب الابتعاث في تخصص الهندسة في نيوزيلندا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم (السبت) للكشف عن تفاصيل وملابسات العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين شمال الرياض وأسفرت عن مقتل الإرهابيين طايع سالم يسلم الصيعري وطلال سمران الصاعدي.

وأفاد العطية أن الإرهابي طايع الصعيري كان متخصصاً في تصنيع الأحزمة الناسفة، فيما بين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في ملابسات المداهمة، أن الجهات الأمنية حرصت على تطويق الموقع بشكل جيد وإبلاغ السكان القريبين من مسكن الإرهابيين لأخذ الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن المطلوبين أطلقا النار بكثافة على رجال الأمن في محاولة للهروب.

يذكر أن الداخلية كشفت أن المطلوبين، ضبط في المنزل الذي تواجدا فيه حزامان ناسفان في حالة تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.