بالفيديو ..لحظة تعدي شخصين على موظف في الجمارك بالضرب المبرح

محمود البلوي (صدى):

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد شخصَيْن يحملان عصيًا وينهالان على موظف في الجمارك بالضرب المبرح.

وأوضح مقطع الفيديو أن شخصا كان يقود سيارة عليها شعار الجمارك السعودية خارجا من إحدى الصيدليات بمحافظة حقل في منطقة تبوك فوجئ بشخصين في انتظاره خارج الصيدلية.

وابان المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة خارجية انقضاض الشخصين المجهولين على موظف الجمارك بالضرب قبل أن يهم بدخول سيارته، ويحاول الابتعاد عن بطشهما بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه