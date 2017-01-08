“العمل” تكشف حقيقة استبعاد العمالة المنزلية من الفلبين والمغرب وبنجلاديش وسريلانكا

علي القحطاني (صدى):

اكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انه لاصحة فيما أشيع عن توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعص الدول ومنها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش، موضحة “إنَّ ذلك غير صحيح”.

وقد تداولت انباء عن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة أفريقية وشرق أوربية، يقابله استبعاد عدد من الجنسيات؛ حيث تم ذكر الفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا قبل أن تنفي العمل ذلك.

كانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنَّ مصطلح العمالة المنزلية تندرج تحته كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد وليس مقتصرًا على الخادمات.

وبحسب تقارير منشورة فإن عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية بلغ نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، وذلك حتى نهاية العام 2015، تشكل النساء منها 62.4 في المئة.