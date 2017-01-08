إشادة دولية بتدخل خادم الحرمين لفصل التوأم المصري الملتصق على نفقة المملكة

عادل الحربي (صدى):

قامت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية، بالاشادة بموقف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن اتخاذه قراراً بتحمل المملكة، تكاليف إجراء عملية فصل طفلتين مصريتين ملتصقتين.

وذكرت الصحيفة، أن الطفلتين التوءمتين القادمتين من مصر، تستعدان الآن لعملية فصلهما بعد تدخل الملك سلمان، على نفقة المملكة.

وأوضحت “الديلي ميل”أمر الملك سلمان بنقل الطفلتين إلى الرياض، حيث ستُجرى لهما عملية تقييم لتحديد ما إذا كانت عملية فصلهما ستتم.

ونقلت عن والد الطفلتين ويُدعى إسلام صقر رمضان حسن، وهو عامل أن الخطوة أدخلت السرور والبهجة إلى قلبه، مشيراً إلى أنه لم يكن قادراً على جمع المال الكافي لدفع تكلفة الجراحة.