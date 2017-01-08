التركي : الإرهابيون لا يترددون عن استخدام الملابس النسائية و الصاعدي قبض عليه متنكراً بزي نسائي

علي القحطاني (صدى):

اكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، مساء اليوم السبت، ان تنظيم “داعش” استهدف المملكة بأكثر من 30 عملية إرهابية.

وقال “التركي” في مؤتمر صحفي: أن الإرهاب يظل إرهاب بغض النظر عما يقف خلفه سواء تنظيم داعش أو غيره، مشدداً في الوقت نفسه على أن المواطن السعودي برهن على أنه يرفض هذا الفكر الإرهابي.

وتابع: الإرهابيون لا يترددون عن استخدام الملابس النسائية وطلال الصاعدي قد قبض عليه متنكراً بزي نسائي أثناء محاولته السفر للخارج، مؤكداً أن من يقوم بالتستر على الإرهابيين سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية وسيتم التعامل معه في ضوء ما يتضح في هذا الإطار.

وأضاف “التركي” أن كل شخص يتم القبض عليه يخضع لبرنامج المناصحة، وهناك 15% لا يجدي معهم برنامج المناصحة، لافتاً إلى أن هناك بلاغات تصل للجهات الأمنية من الرقم 990 من كافة أنحاء المملكة، وما يصلنا يبقى في دائرة ضيقة للغاية ولا أحد يعلم عنها.

وختم “التركي” قائلاً: هناك آخرين كانوا مبتعثين وتمكنت التنظيمات الإرهابية خاصة داعش من التأثير عليهم وتجنيدهم واستدراجهم لمناطق الصراع، ونحن لا نقوم بمداهمة البيوت تفتيشاً عن أحزمة ناسفة أو عن مصانع ولكن نقوم بما تمليه علينا مسؤولياتنا الأمنية والتحري وجمع المعلومات.