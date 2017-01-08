شخص يهاجم كاهنا وأحد العاملين بكنيسة سانتا ماريا ميجورى في روما

روما (صدى):

قام شخص بالاعتداء على كاهن وأحد أمناء المقتينات المقدسة بكنيسة سانتا ماريا ميجوري البابوبة في روما، حسبما ذكرت وكالتا أنباء «أنسا» و «إيه دى إن كرونوس» الإيطاليتان أمس السبت.

وذكرت التقارير أن الرجل المعتدي هاجم الكاهن وأحد أمناء المقتنيات المقدسة بالكنيسة بقطعة من الزجاج المكسور فأصاب أحدهما بجروح خطيرة.

وألقى القبض على المهاجم وهو إيطالى.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وتعتبر كنيسة سانتا ماريا ميجوري واحدة من أربع كنائس بابوية كبرى في روما وهى ذات موقع مركزي بالقرب من محطة قطار تيرمينى.

وتمثل الكنيسة أحد أهم المعالم السياحية في المدينة.