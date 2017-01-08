القبض على الأب المتحرش ببناته بعد 30 ساعة من هروبه بجازان

حسن الجعفري (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان ، من الإطاحة بالأب والذي يعمل رجل أمن متقاعد، المتهم في قضية التحرش الجنسي باثنتين من بناته وتعنيفهما جسديا بالضرب المبرح بعد 30 ساعة من هروبه.

واوضحت مصادر أن الأب استمر في إطلاق تهديداته لابنتيه عبر رسائل جوال بأنه لن يدخل السجن قبل أن ينال منهما بقتلهما، حتى تمكنت الشرطة من الوصول إليه والقبض عليه وإيداعه قسم التوقيف بشرطة محافظة العارضة تمهيدا للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه على خلفية الاتهامات التي سجلتها محاضر الشرطة ودار الحماية الاجتماعية التي تابعت مجريات القضية مع ابنتي رجل الأمن المتقاعد.

فيما تتلقى إحدى الفتاتين العلاج بقسم التنويم بمستشفى العارضة العام، أما أختها فهي بحماية أقاربها في منزل جدتها بعد أن سارعت فرقة مختصة من فك أسرها وتحريرها من الغرفة التي قام والدها بحبسها فيها وإحكام إغلاق الأبواب عليها طيلة 10 ساعات متواصلة؛ لتتعرض إلى حالة نفسية وجسدية سيئة نتيجة طريقة حبسها بعد ضربها مع أختها بطريقة وحشية .