  • نشر : 2017/01/08 - 12:42 ص
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  • منوعات

مشعوذة ذات نقاب تستخدم التنويم المغناطيسي لسلب الفتيات أموالهن

مشعوذة ذات نقاب تستخدم التنويم المغناطيسي لسلب الفتيات أموالهن
خالد الظفيري (صدى):

حذرت عدة فتيات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية من امرأة تتخذ من النقاب ستاراً لتسيطر به على حواسهن قبل أن تسلبهن أموالهن معتقدين أنها مشعوذة تستخدم التنويم المغناطيسي فيقفدن أمام عينيها بمجرد خلع النقاب القدرة على السيطرة على أنفسهن ويبت مسلوبي الإرادة.

تطابقت قصص الفتيات وهن يحكين عن نفس المواصفات ونفس الطريقة رغم اختلاف البلد، فالاولى كانت في الكويت والأخرى في الإمارات فقد تملكهن العطف على «ذات النقاب» خلال وجودهن في مجمعات تجارية شهيرة تطابقتوتبدأ باستدراج فتاة صغيرة لهن باتجاه امرأة مسنة ترتدي النقاب وما أن تكشف عن وجهها وتصوب نظرات عينيها في اتجاهن حتى يصرن مسلوبي الإرادة ويخرجن مبالغ مالية عن طيب خاطر قبل أن يكتشفن اختفاء المبالغ التي يحتفظن بها في «أبواكهن».

وجميعهن يؤكدن أنهن وقعن ضحية لساحرة أفقدتهن ما تملك بعد أن أفقدتهن القدرة على الإدراك وملك الإرادة قبل أن تسلبهن مالهن.




8 تعليقات


  1. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5766 ] 08/01/2017 في
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    الله يلعن السحره والمشعوذين ومن صدقهم

  2. .... [ عدد التعليقات: 5 ] 08/01/2017 في
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  3. فيصل فيصل [ عدد التعليقات: 3 ] 08/01/2017 في
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    يمكن وحده متبرجه مو منقبه وتسحرهن تخليهم يرون انفسهم امام منقبه ولكن بالحقيقه الياحره متبرجه

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9390 ] 08/01/2017 في
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    الله يرد كيدهم في نحورهم

  5. ليس بمستغرب [ عدد التعليقات: 1349 ] 08/01/2017 في
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  6. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 577 ] 08/01/2017 في
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    الله يكفانا شرهم

  7. سعيد مكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1149 ] 08/01/2017 في
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    الخبر يقول من عدة دول عربيه يعني هي وحده ولا اكثر من وحده مدري الخبر …

  8. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8094 ] 08/01/2017 في
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    بصراحه نحن في زمن يحتاج الى الحذر الشديد وعدم الطيبه مع من نقابلهم في الاسواق والمجمعات لان السحره منتشرين في كل مكان والمحتالين كذلك من النساء والرجال لذلك يجب الحذر واخذ الحيطه


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