بالفيديو ..مغردون يتداولون حديثًا للأمير نايف بعد حادثة حي الياسمين: رجال الأمن يقدمون ولا يهربون

عادل الحربي (صدى):

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة الإرهابيين الفاشلة مقطعًا للأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – يتحدث فيه عن شجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهابيين.

واظهر المقطع الأمير نايف قائلا: “أقسم بالله إنني لم أجد في يوم واحد أن رجال الأمن أُصيبوا من وراء من الخلف. كل إصاباتهم بالرأس والصدر. إنهم يقدمون ولا يهربون”.

ودشن مغردون وسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين، ووصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع جهود رجال الأمن في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.

وقد اعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيَّيْن خطيرَيْن وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ “ياسمين الرياض”.