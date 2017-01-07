” الصاعدي “شارك في مظاهرة ” فكوا العاني” وشقيقه من المتمرسين في تجهيز المتفجرات

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الداخلية اليوم ان الإرهابي طلال سمران الصاعدي الذي قتل في مداهمة حي الياسمين بالرياض من أصحاب السوابق في العمل الإرهابي، حيث سبق أن تم القبض عليه في مظاهرة “فكوا العاني” وحكم علهي بالسجن، ثم أفرج عنه عام 2012م.

وطلال هو شقيق الإرهابي فهد بن سمران الصاعدي والذي توفي عام 2003 في أحد المنازل التابعة لتنظيم القاعدة والمخصصة لتصنيع المتفجرات بحي الجزيرة في الرياض، حيث أنفجرت عبوة ناسفة كان يقوم بتصنيعها.

وقد قاتل فهد في أفغانستان ، ومن المتمرسين في تجهيز المواد المتفجرة وإعادة تركيب محلولاتها، كما إنه من الضالعين أيضاً في فنون المراوغة والتواري عن أنظار رجال الأمن باستخدام هويات مزورة، وبعد تفتيش المنزل تبين أنه يحوي مواد شديدة الإنفجار وذخيرة و12 رشاشاً وبندقيتين و3 قنابل، و87 مخزن بندقية رشاش وأربع علب من الذخائر و34 مخزن مسدس ومخزني بندقية إضافة الى مواد كيميائية.