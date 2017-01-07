بالصور..سحب سوائل من أكبر رأس طفل في العالم

نيودلهي (صدى):

اجرى الطفل الهندي صاحب أكبر رأس طفل في العالم، جراحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، وذلك في مستشفى بمدينة بهوبانشوار الهندية.

يعاني الطفل الهندي مرتيونجاي داس، 7 أشهر، يعاني من مرض الإستسقاء، وهو مرض يتسبب بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ ما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل المخ، وتضخّم الرأس، واختلالات في وظائف الجسم، بحسب صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية،

كان الطفل داس يعاني من الصداع، والغثيان، والتقيؤ، ومشاكل في الرؤية.

وتمكن الأطباء في مستشفى كلية الطب بنيو دلهي بإجراء جراحة ناجحة، تم خلالها سحب 3.7 لتر من السوائل المحيطة بالمخ، حتى انخفض محيط الرأس من 96 سنتيمترا إلى 70 سنتيمترا، والآن يرقد الطفل في المستشفى بحالة مستقرة، كما تحسنت وظائف الجسم، وينوي الأطباء سحب السوائل حتى 5 لترات من الرأس.

وقال والد الطفل: “إن شفاء ابنه سيحسن حالته الصحية، ويخلصهم من معايرة الجيران، الذين كانوا يطلقون على مرتيونجاي لقب الطفل الشبح.