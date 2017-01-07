بالصورة..محاولة تسلق الارهابيين جدار منزل حاملين السلاح قبل هلاكهما

عادل الحربي (صدى):

التقطت صورة صباح اليوم للارهابيين الهالكين طايع الصيعري وطلال الصاعدي اثناء محاولتهما للهرب من رجال الامن خلال العملية الأمنية التي نفذت صباح اليوم.

وأبانت الصورة الإرهابيين وهما يحاولان تسلق جدار للقفز إلى منزل مجاور، وقد حمل أحدهما سلاحًا رشاشًا في يده، فيما كان الثاني يتسلق الجدار، وقد أسند سلاحًا رشاشًا آخر أسفله على الجدار، كما بدا أنهما يرتديان حزامين على خصرهما بلون مختلف عن لون الثوب.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم قتل الإرهابيين طايع الصيعري وطلال الصاعدي، في العملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن في حي الياسمين شمال الرياض، كاشفة عن المضبوطات الخطرة التي كانت بحوزتهما.