كبار العلماء تشيد بجهود الأمن في قمع الارهابيين

عادل الحربي (صدى):
اشادت هيئة كبار العلماء مساء اليوم، السبت، بجهود رجال الأمن في الحفاظ على أمن المملكة.
وكتب الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “حفظ الله رجال الأمن، وجزاهم خيرًا.. سعيهم مشكور، وجهادهم -بإذن الله- مبرور.. قمع الله الإرهابيين، وردّ كيدهم في نحورهم”.
طهر الله بلادنا من الإخوان الدواعش خوارج العصر ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين _ ورحم الله علمائنا إبن باز والألباني وإبن عثيمين أفتو الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه ليسو سنه هم يحاربون السنه وأهلها خطر على الإسلام والمسلمين وحذروا منهم ردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وأحبط الله مخططاتهم