كبار العلماء تشيد بجهود الأمن في قمع الارهابيين

عادل الحربي (صدى):

اشادت هيئة كبار العلماء مساء اليوم، السبت، بجهود رجال الأمن في الحفاظ على أمن المملكة.

وكتب الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “حفظ الله رجال الأمن، وجزاهم خيرًا.. سعيهم مشكور، وجهادهم -بإذن الله- مبرور.. قمع الله الإرهابيين، وردّ كيدهم في نحورهم”.