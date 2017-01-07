شرفي النصر: “زوران” والأجانب راجعين وسنعود لمكانتنا المعهودة

معاذ محمود (صدى):

أكد أيمن عبد الله القاضي، عضو شرف نادي النصر، أن الصربي زوران المدير الفني للفريق سيعودون بعد قضائهم أجازة أعياد الميلاد في بلادهم، ولا صحة لما تردد عن هروبهم.

ووعد “القاضي” الجماهير النصراوية بعودة الفريق إلى مكانته المعهودة، معربا عن أسفه لاستقالة عبد الله العمراني.

وغرد الشرفي النصراوي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “زوران راجع بإذن الله والأجانب راجعين .. ولا للإشاعات .. رجاء النصر برجاله وكلنا مع الكيان لا يفرقنا أحد.. أول مباراة أنا والعمراني بالملعب”.

وتابع: “حزين لاستقالة الأخ عبدالله العمراني ولكن ثقتي برجال النصر وعلى رئيسهم الأمير مشعل والأمير فيصل هي ما يخفف ذلك ..سنمضي للبطولات بإذن الله”.