“الخطوط الكندية” تكافئ طبيبًا سعوديًا لإنقاذه حياة راكبة ‏على إحدى رحلاتها

علي القحطاني (صدى):

منحت شركة الخطوط الكندية مكافأة لطبيب سعودي لإنقاذه حياة راكبة كندية على إحدى رحلاتها، كما قدمت له خطاب شكر .

وتفصيلا ؛كان الطبيب السعودي أحمد الحصين، على متن رحلة الشركة رقم 1925 في شهر يونيو الماضي، عندما تعرضت إحدى الراكبات لعارض صحي، استلزم تدخلًا طبيًا، فقام الطبيب بمعاونة طاقم الرحلة حتى استقرت حالتها.

وقالت الشركة، في خطاب رسمي من المستشار الطبي الأعلى للشركة، أنه برغم أن طاقم الرحلة مدرب على تقديم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات، إلا أن بعض الحالات تستلزم تدخلا طبيًا أكبر من ذلك، وهو ما حدث من الطبيب، الذي وصفت الشركة تدخله بالكفء، ما انعكس إيجابًا على جميع من كانوا على متن الرحلة.

وكافأت الشركة الطبيب، وفق الخطاب 5 آلاف ميل جوي، على أحد برامجها التشجيعية للسفر، يمكنه الاستفادة منها شخصيًا في السفر مع الشركة.