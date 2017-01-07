تعرف على البطل.. صاحب مقطع الفيديو الذي واجه الإرهابيين

تعرف على البطل.. صاحب مقطع الفيديو الذي واجه الإرهابيين
عبدالرحمن المالكي (صدى):

العريف المستبسل الشجاع جبران عواجي، هو بطل الفدائية التي أظهرها فيديو متداول فجر اليوم في عملية ناجحة نفذتها قوات الأمن بالعاصمة الرياض.

وظهر العريف جبران عواجي ، وهو في مواجهة للإرهابيين ؛ بالرغم من ارتدائهم لأحزمة ناسفة وأسلحة رشاش؛ إلا أن مايتمتع به من شجاعة وإخلاص لدينه ثم مليكه ووطنه جعلته يتقدم نحو الإرهابيين ، وهو يحمل مسدسا ، مصوبا طلقاته بثبات نحو الفئة الضالة.

الجدير بالذكر أن العريف جبران عواجي يعمل في القطاع الأمني منذ أربعة عشر عاماً وأن الإصابة التي تعرض لها في مواجهته طفيفة.

وقد أشاد متناقلو الفيديو بشجاعة رجال الأمن وقدموا لهم الشكر داعين الله أن يوفقهم وينصرهم على كل ضال معتد.




7 تعليقات


  1. العرجاني [ عدد التعليقات: 285 ] 07/01/2017 في
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    كفو يا بطل

  2. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8862 ] 07/01/2017 في
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    انشهد انه بطل مقدام
    كذا الرجال والا فلا

  3. الراوي [ عدد التعليقات: 25 ] 07/01/2017 في
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    كفو والله انه رجل شجاع ماشاءالله عليه بس والله ماودي انه طلع للإعلام والله مثل هذا الشجاع المفروض سري مايطلع حتى اسمه.
    الحمدلله على هذا الإنجاز شي يثلج الصدربارك الله في جهود رجال الأمن وعلى رأسهم الأميرمحمدبن نايف ربي يحفظه.

  4. ابو خالد [ عدد التعليقات: 53 ] 07/01/2017 في
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    الله يحفظه وينصر بلدنا على هؤلاء الخونة

  5. سعد الجهني [ عدد التعليقات: 422 ] 07/01/2017 في
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    هذا خطاء فادح يطلع بالاعلام

  6. الواقع [ عدد التعليقات: 3313 ] 08/01/2017 في
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    هولاء الرجال لايخافون الا الله سبحانه اسود الوغى

  7. احمد [ عدد التعليقات: 167 ] 08/01/2017 في
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    الله يسعد البطل بس مثل ما قالو الاخوان المفروض ما يطلع للاعلام


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