تعرف على البطل.. صاحب مقطع الفيديو الذي واجه الإرهابيين

عبدالرحمن المالكي (صدى):

العريف المستبسل الشجاع جبران عواجي، هو بطل الفدائية التي أظهرها فيديو متداول فجر اليوم في عملية ناجحة نفذتها قوات الأمن بالعاصمة الرياض.

وظهر العريف جبران عواجي ، وهو في مواجهة للإرهابيين ؛ بالرغم من ارتدائهم لأحزمة ناسفة وأسلحة رشاش؛ إلا أن مايتمتع به من شجاعة وإخلاص لدينه ثم مليكه ووطنه جعلته يتقدم نحو الإرهابيين ، وهو يحمل مسدسا ، مصوبا طلقاته بثبات نحو الفئة الضالة.

الجدير بالذكر أن العريف جبران عواجي يعمل في القطاع الأمني منذ أربعة عشر عاماً وأن الإصابة التي تعرض لها في مواجهته طفيفة.

وقد أشاد متناقلو الفيديو بشجاعة رجال الأمن وقدموا لهم الشكر داعين الله أن يوفقهم وينصرهم على كل ضال معتد.