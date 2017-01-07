«الداخلية» تكشف 12 حقيقة عن الوجه القبيح لإرهابيي حي الياسمين

توصلت وزارة الداخلية اليوم لعدد من الحقائق عن المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل اليوم برفقة مطلوب آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي ، بعدما اختبآ داخل منزل في حي الياسمين شمال مدينة الرياض. ومن هذه الحقائق التي كشفت الوجه القبيح للإرهاب:
يقف وراء تصنيع أحزمة ناسفة نفذ بها عدد من الجرائم الإرهابية.
يعتمد عليه تنظيم (داعش) الإرهابي خيث يعتبر خبيرا في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.
وكان الانتحاريين يجهزون عدة عمليات لتنفيذها وهي ؛ استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير، والعمليتان اللتان جرى إحباطهما في كل من المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه، والأخرى التي استهدفت بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.
تم الإعلان عنه كمطلوب أمني في 21 ربيع الآخر 1437هـ.
رصد مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض.
ضبط شخص آخر معه ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي (سعودي الجنسية).
اتخذ كل من المطلوبين الصيعري والصاعدي من منزل حي الياسمين بالرياض وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.
عند ضبطه برفقة الصاعدي رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع.
أثناء عملية القبض عليه برفقة الصاعدي تبين أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما، لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك.
قتل المطلوبان الاثنان إثر تبادل إطلاق النار.
ضبط في وكر المطلوبين الصيعري والصاعدي: حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، إضافة إلى حوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.
ابانت المضبوطات مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه.
وتوضح الصورة المنشورة المطلوب الصيعري مرتدياً (الغترة) بينما المطلوب الصاعدي وهو بـ(الشماغ).
16 تعليق
الحمد والشكر لله أولا ثم لكم أيها الابطال البواسل أن رد الله كيدهم في نحورهم وحفظ البلاد والعباد من شر هؤلا الخوارج اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ماظهر منها ومابطن ورد كيد الفرس المجوس في نحورهم ( آمين )
احزمه ناسفه بيستخدمونها اكيد في تفجير المساجد
لكن احبط الله خطتهم
الحمدلله الذي مكن رجال امننا من ذولا الخونه الخارجين عن الدين والشرع والعرف حسبنا الله عليهم وحفظ بلادنا من كل شر
عليه اللعنه ، ان شاءالله الى جهنم وبئس المصير
وجهه بريئ مو حق إرهاب وبلاوي لكن سسبحان الله
واي الموضوع يخوف يا ربي انا خايفه
الحمد لله اللي مكن رجال الامن منهم قبل مايفجرو بالمسلمين
الحمد الله والشكر اللهم احفظ هذا البلد وشعبه وحكامه
ارجوا من سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخليه تكريم الشجعان الذين واجهوا الارهابيين الدواعش وجها لوجه تكريم يليق بهم من جميع النواحي الماديه والمعنويه وانا اثني على رجال الدوريات الامنيه خاصه وجميع قطاع وزارة الداخليه عامه اسال الله ان يحميهم ويسدد رميهم
علما بانى اعمل بالقطاع الخاص لكن اراء جهود الدوريات الامنيه ليلا ونهارا …
سود الله وجه ناكري الجميل هذا البلد بعد الله حماكم وعلمكم حتى اصبحتم رجال وكان جزاء رد الجميل وماينتظره اهلكم كان بهذه الخيانة والسو وقذارة النفس والاخلاق يا عبيد داعش تفو
الله يقويكم .
باْذن الله يجيبون حقين الي اختطفوا الشيخ
وباقي عليكم الخونه والعملاء والجواسيس !
الله يقويكم .
ليعلم الجميع بان امن الوطن خط احمر .
صوره بكل الصحف والله انها وصمة عار كان الله بعون أهله والله يقوي رجال الأمن
الله يقويكم على كل من تسول له نفسه باللعب بأمن البلد .
تكفون الطابور الخامس الي يحركون الامور من بعيد وهم مختفين ، يستخدمون علم النفس في ذلك يحسبون بان خططهم سوف تجدي نفعا !
الله يقويكم ويعينكم
تكفون الطابور الخامس الذين يلعبون من بعيد وبأمور مخفية مستخدمين نظريات نفسية واجتماعية !
الله يعينكم
تكفون الطابور الخامس
اللهم احفظ البلد وادم عليه الامن والامان