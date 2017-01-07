فرع عمل الشمالية ينظم حفل ملتقي “لست وحدك” برعاية أمير المنطقة

حمود الدهمشي (صدى):

نظم فرع وزارة العمل بمنطقة الحدود الشمالية، حفل ملتقي “لست وحدك” في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية “الصالة المغلقة”، برعاية الأمير الدكتور “مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد” أمير المنطقة.

وكرم الأمير “مشعل” اللاعب الدولي ولاعب الهلال السابق “يوسف الثنيان” الذي حضر وشارك الأيتام من المنتسبين لجمعية الأيتام الخيرية في مباراة كرة القدم الذي خصص ريعها لجمعية الأيتام الخيرية بالمنطقة ، ثم كرم المتعاونين مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بعد أن شاهد عدد من اللوحات والصور من عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الحفل قدم “عبد الله بن محمد اليامي” مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة، هدية تذكارية للأمير “مشعل” تقديراً لدعمه ووقوفه مع أبنائه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة .