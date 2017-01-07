بالفيديو..احتفال شباب ببقعاء مع وافد سوداني بعد تلقيه خبرا سارا من أهله

علي العنزي (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاحتفال عددا من شباب محافظة بقعاء، بوافد سوادني، بعد تلقيه أخبارا سارة من أهله بالسودان.

وقام الشباب بإحضار كعكعة وهدايا رمزية للوافد السوادني “حسن”، لمشاركته فرحته بعد أن تلقي مكالمة من أهله بحصولهم على تعويض مالي بعد إزالة منزلهم.