بالفيديو..احتفال شباب ببقعاء مع وافد سوداني بعد تلقيه خبرا سارا من أهله

بالفيديو..احتفال شباب ببقعاء مع وافد سوداني بعد تلقيه خبرا سارا من أهله
علي العنزي (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاحتفال عددا من شباب محافظة بقعاء، بوافد سوادني، بعد تلقيه أخبارا سارة من أهله بالسودان.
وقام الشباب بإحضار كعكعة وهدايا رمزية للوافد السوادني “حسن”، لمشاركته فرحته بعد أن تلقي مكالمة من أهله بحصولهم على تعويض مالي بعد إزالة منزلهم.

 




5 تعليقات


  1. علي [ عدد التعليقات: 1 ] 07/01/2017 في
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    ههههههههه (هياط)

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1144 ] 07/01/2017 في
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    الله يبارك فيهم ..يستاهل الزول ..

  3. العنااد [ عدد التعليقات: 234 ] 07/01/2017 في
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    لا مهو هياط حسسوه انه مع اهله واصحابه اشكرهم على اللي سووه
    والسودانيين يستاهلون اقسم بالله احسن ناس عندنا ان ماجاك منهم خير ماجاك منهم شر
    وللمعلومية اقسم بالله مااعرف ولا واحد من الشباب هذولي اكرر شكري لهم

  4. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10192 ] 07/01/2017 في
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    حلو مشاركتهم زميلهم فرحتة لكن احس المناسبة ماتستدعي تقديم الهدايا مبروك وخلاص

  5. زول مقيم في السعودية [ عدد التعليقات: 421 ] 07/01/2017 في
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    تستاهل حسون


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