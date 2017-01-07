بالفيديو..احتفال شباب ببقعاء مع وافد سوداني بعد تلقيه خبرا سارا من أهله

علي العنزي (صدى):
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاحتفال عددا من شباب محافظة بقعاء، بوافد سوادني، بعد تلقيه أخبارا سارة من أهله بالسودان.
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاحتفال عددا من شباب محافظة بقعاء، بوافد سوادني، بعد تلقيه أخبارا سارة من أهله بالسودان.
وقام الشباب بإحضار كعكعة وهدايا رمزية للوافد السوادني “حسن”، لمشاركته فرحته بعد أن تلقي مكالمة من أهله بحصولهم على تعويض مالي بعد إزالة منزلهم.
5 تعليقات
ههههههههه (هياط)
الله يبارك فيهم ..يستاهل الزول ..
لا مهو هياط حسسوه انه مع اهله واصحابه اشكرهم على اللي سووه
والسودانيين يستاهلون اقسم بالله احسن ناس عندنا ان ماجاك منهم خير ماجاك منهم شر
وللمعلومية اقسم بالله مااعرف ولا واحد من الشباب هذولي اكرر شكري لهم
حلو مشاركتهم زميلهم فرحتة لكن احس المناسبة ماتستدعي تقديم الهدايا مبروك وخلاص
تستاهل حسون