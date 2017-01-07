فايز المالكي يعلن عن إنشاء جمعية لتنظيم الأنشطة الخيرية

فايز المالكي يعلن عن إنشاء جمعية لتنظيم الأنشطة الخيرية
عادل الحربي (صدى):

يعتزم الفنان “فايز المالكي” إنشاء جمعية خيرية بالتعاون مع بعض النشطاء، لتنظيم أنشطتهم.
وقال “المالكي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “بعون الله نحن بصدد إنشاء جمعية خيرية تنظم عملنا في مجال الخير” مضيفا: “دعواتكم لنا بالتوفيق، لن نستغني عن دعمكم لنا فأنتم أعضاؤها وداعموها”.




3 تعليقات


  1. ابونعيم الغيثي [ عدد التعليقات: 4 ] 07/01/2017 في
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    بالتوفيق والنجاح …
    ربنا يجعل في مشروعكم البركة ..
    حفظ الله قيادتنا والوطن والمواطن …

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1144 ] 07/01/2017 في
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    الله يجعلها في ميزان حسنات والديك يابو راكان ..انت ومن ساعدك في عمل الخير ..ليت العرب كلهم مثلك..

  3. زائر [ عدد التعليقات: 276 ] 07/01/2017 في
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    كان غيرك اشطر يا فايز او تعتقد ان ماحد فكر باعمال الخير قبلك ووجهك ولكن تم منعهم و ايقافهم و مصادرة اوقافهم الخيريه بتهمت تمويل الجماعات المتطرفه .


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