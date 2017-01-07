فايز المالكي يعلن عن إنشاء جمعية لتنظيم الأنشطة الخيرية

عادل الحربي (صدى):

يعتزم الفنان “فايز المالكي” إنشاء جمعية خيرية بالتعاون مع بعض النشطاء، لتنظيم أنشطتهم.

وقال “المالكي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “بعون الله نحن بصدد إنشاء جمعية خيرية تنظم عملنا في مجال الخير” مضيفا: “دعواتكم لنا بالتوفيق، لن نستغني عن دعمكم لنا فأنتم أعضاؤها وداعموها”.