إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة عبر منفذ حالة عمار

محمود البلوي (صدى):

أحبط رجال جمرك منفذ حالة عمّار الحدودي، 3 محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون مخدرة و73 جرام حشيش، وتم اتخذ الإجراءات اللازمة بحق المهربين.

وقال “عبدالعزيز النعيمة” مدير عام جمرك منفذ حالة عمّار الحدودي، أنه تم ضبط مسافرا أثناء محاولة تهريب 194 حبة كبتاجون مخدرة خبأها في كيس ثبته بلاصق حول أعضائه التناسلية، مضيفا أنه تم ضبط 64 حبة كبتاجون و73 جراما من مادة الحشيش بحوزة مسافر آخر بنفس طريقة الأول، كما تم ضبط 943 حبة كبتاجون لدى مسافر آخر مخبأة في الجاكيت الذي يرتديه.