القبض على باكستاني متلبسا بمحاولة رشوة موظف بعمل عرعر

حمود الدهمشي (صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على وافد باكستاني، متلبسا أثناء محاولته تقديم رشوة لموظف بفرع وزارة العمل في الحدود الشمالية بعرعر، وتمت إحالته للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات معه.

وقالت مصادر، أن الوافد زار الموظف في منزله، طالبا منه تصحيح وضعه، بعدما تم إيقاف خدماته ولديه استبعاد من المملكة، وأضافت، أن الوافد قد أبلغ الموظف، بفشله في ذلك بعد أن دفعه 18 ألف ريال لكفيه، إضافة لمبالغ آخرى لعدد من الأشخاص لإيجاد حلا لمشكلته، بحسب الرياض.

وأوضحت المصادر، أنه الموظف أبلغ إدارته بذلك، وتم القبض على الوافد متلبسا بعد حضوره بمبلغ مالي للفرع في عرعر من أجل تقديم الرشوة.