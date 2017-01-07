بالفيديو.. تجمد الندى فوق الأشجار بسبب موجة صقيع بـ”تمنية أبها”

محمد طحيطح (صدى):

وثق المواطن “على أبو علوة الشهراني” مقطع فيديو، لانخفاض رجات الحرارة إلى مادون الصفر، وتكون الجليد في البراري والمرتفعات بمركز تمنية التابع المنطقة عسير جنوب شرق مدينة أبها.

وشهدت المنطقة موجة صقيع، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 3 تحت الصفر، ما أدى إلى تكون الثلج وتجمد قطرات الندى التي على الأشجار وزجاج السيارات.