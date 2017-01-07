نادي التهامي بطلا لدوري منطقة جازان

جازان /احمد مسملي (صدى):

توج مدير مكتب الهيئه العامه للرياضه بمنطقة جازان الاستاذ أبراهيم يحي الرياني نادي التهامي الاول لكرة القدم بطلا لبطولة المنطقه بعد تصدر الدوري 23 نقطه في ختام الجوله الاخيرة بعد ان لعب مع فريق الوطن.

انتهى اللقاء باالتعادل 2/2ويحصل الوطن على المركز الثاني في اللقاء الذي اقيم على ارضية ملعب مدينة الملك فيصل الرياضيه بجازان.

وشهدت المباره الاثاره والندية من جانب الفريقين وحصل لاعب التهامي عبد المحسن جعفر على افضل لاعب في البطوله وهنأ رئيس نادي التهامي المهندس حمزة عمر قناعي كافة أعضاء الشرف باالنادي واعضاء مجلس الادارة واللاعبين والجهازالفني وألاداري والطبي والمشرف على الفريق.

وان هذه البطولة تحققت نتيجة طبيعة العمل وتظافر الجهود من الجميع والوفقه الصادقه من منسوبي النادي في تحقيق الفريق الاول والناشئين بطولة المنطقه والمشاركه في تصفيات الصعود للدرجه الثانيه وتصفيات الناشئين في تصفيات الممتاز والتوفيق للجميع.

ومن جانبه قدم اداري الفريق الاول لكرة القدم مراد زرير التهاني لرئيس مجلس الاداره ولجماهير وعشاق النادي بهذا الانجاز الذي تحقق بهمة الرجال الاوفياء الذين وعدوا بتحقيق البطوله واعتلاء منصات الذهب مقدما في ذات الوقت شكره لكل من شارك وساهم في تحقيق هذه البطوله من لاعبين وجهاز فني واداري على ماقدموه من جهود جباره في سبيل اعداد الفريق متمنيا للجميع التوفيق.