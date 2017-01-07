  • نشر : 2017/01/07 - 5:18 م
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  • 15 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..ألفاظ نارية بين حليمة بولند ونهى نبيل في مشاجرة بينهما

بالفيديو..ألفاظ نارية بين حليمة بولند ونهى نبيل في مشاجرة بينهما
نورة الشهري (صدى):

نشب إشتباك بين الفنانة حليمة بولند والفنانة نهي نبيل ، حيث ظهرا الفنانتين خلال مقطع فيديو وكلا منهما يتباهى بأسمه وبانجازاته والتقليل من بعضهما.

ظهرت حليمة بولند خلال فيديو موجهة حديثها للفنانة نهي نبيل “كيف تسأل المذيعات التي تظهر معهم خلال البرامج عني وتحدثهم عن مايخصني ، مع أني عندما أخرج في أى برنامج لن أتحدث سوى عن نفسي فهذا يدل أن انا أسطورة .

وعندما قالت مذيعة لحليمة بولند أن الفنانة نهى نبيل تشبهها، فردت بولند رد صادم قائلة ” انا الأولى ولا احد يشبهني ابدا” .

فيما ردت الفنانة نهي نبيل على حليمة قائلة ” ماهذا النفاق ” انا أحبك ولكن لا اعملك فولو واتابعك على السناب شات لأن المحتوى لايناسبني، في هذا الزمن أن لن اتابعك يعني اني اكرهك هذا غير صحيح .

وأضافت نهى نبيل “ربي موفقني لأني انسانة عفوية وعلى النية، وعندما كنت مع حليمة في إحدى المقابلات كانت حبوبة لكن في السناب شات تقدم محتوى لايناسبني، فهذا ليس نفاق ، كبروا عقولكم عن تفاهة السوشيال ميديا لأنه عالم وهمي ، وانصح حليمة أن تقدم محتوى جاد وسوف اتابعها.

وقامت حليمة بالرد على هذا الكلام قائلة رأيك مايهمني ولا طلبته منك وانشغلي بنفسك ودعي الخلق للخالق ، وعندما سألوني لماذا تترك اللقاءات وتتحدث عن الجانب الذي يخص حليمة ، الإجابة فقط لاني حليمة بولند.




15 تعليق


  1. ام محمد١٢٢ [ عدد التعليقات: 41 ] 07/01/2017 في
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    صادقه نهى نبيل كلامها مافيه ولاغلطه وانسانه ذوووووق فعلا حبيتها من كلامها مؤدبه جدا فعلا ناس فاضيه

  2. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10205 ] 07/01/2017 في
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    الله يقلعكن الثنتين اتفة من بعضن لا ولها ساعة تبربر وبالاخير تقول ماني راعية سوالف😂

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8102 ] 07/01/2017 في
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    مافيه مشكله يا حلومه الشغله مجرد تقليد لاسلوبك في الكلام

  4. الحجيري السلمي [ عدد التعليقات: 111 ] 07/01/2017 في
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    لاباررك الله فيهم الاثنين

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9398 ] 07/01/2017 في
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    حيلكم بينكم وش لنا بوجع الراس

  6. محمد [ عدد التعليقات: 1235 ] 07/01/2017 في
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    سماجه واعلام هابط

  7. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 434 ] 07/01/2017 في
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    الله يجعل شرهن بينهن .مالنا ومالهن بقريح .

  8. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2925 ] 07/01/2017 في
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    فخخخااار يكسر بعضووو 😅🐮

  9. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1551 ] 07/01/2017 في
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    الله يجعل بأسكم بينكم
    وجع في عظاكم

    قليلات حياء وأدب

    نورة معليش لاتزعلين بس الخبر أزعجني

  10. الواثق [ عدد التعليقات: 56 ] 08/01/2017 في
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    حليمة بولند حصلت مين يتابعها للاسف

  11. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 708 ] 08/01/2017 في
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    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بنهم سالمين

  12. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 708 ] 08/01/2017 في
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    فخار يضرب بعضه بعضا او بيض غراب يضرب بعضه بعضا

  13. alfahad41 [ عدد التعليقات: 1001 ] 08/01/2017 في
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    حيلهم بينهم

  14. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 691 ] 08/01/2017 في
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    أخـس من بعـــــــض ” مراااااهقات ” !
    ودي وحـدة تفقـش رأس الثانية
    وحدة تموت والثانية تنسجن وبعدين ينتفون رقبتها
    وبكـذا نخلص منكم أنتم الثنتين😁

  15. ahmad [ عدد التعليقات: 143 ] 08/01/2017 في
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    كل وحدة فيهم اقبح من الاخرى لاجمال طبيعي ولا رشاقة


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