بالفيديو..ألفاظ نارية بين حليمة بولند ونهى نبيل في مشاجرة بينهما

نورة الشهري (صدى):

نشب إشتباك بين الفنانة حليمة بولند والفنانة نهي نبيل ، حيث ظهرا الفنانتين خلال مقطع فيديو وكلا منهما يتباهى بأسمه وبانجازاته والتقليل من بعضهما.

ظهرت حليمة بولند خلال فيديو موجهة حديثها للفنانة نهي نبيل “كيف تسأل المذيعات التي تظهر معهم خلال البرامج عني وتحدثهم عن مايخصني ، مع أني عندما أخرج في أى برنامج لن أتحدث سوى عن نفسي فهذا يدل أن انا أسطورة .

وعندما قالت مذيعة لحليمة بولند أن الفنانة نهى نبيل تشبهها، فردت بولند رد صادم قائلة ” انا الأولى ولا احد يشبهني ابدا” .

فيما ردت الفنانة نهي نبيل على حليمة قائلة ” ماهذا النفاق ” انا أحبك ولكن لا اعملك فولو واتابعك على السناب شات لأن المحتوى لايناسبني، في هذا الزمن أن لن اتابعك يعني اني اكرهك هذا غير صحيح .

وأضافت نهى نبيل “ربي موفقني لأني انسانة عفوية وعلى النية، وعندما كنت مع حليمة في إحدى المقابلات كانت حبوبة لكن في السناب شات تقدم محتوى لايناسبني، فهذا ليس نفاق ، كبروا عقولكم عن تفاهة السوشيال ميديا لأنه عالم وهمي ، وانصح حليمة أن تقدم محتوى جاد وسوف اتابعها.

وقامت حليمة بالرد على هذا الكلام قائلة رأيك مايهمني ولا طلبته منك وانشغلي بنفسك ودعي الخلق للخالق ، وعندما سألوني لماذا تترك اللقاءات وتتحدث عن الجانب الذي يخص حليمة ، الإجابة فقط لاني حليمة بولند.