بالفيديو..ألفاظ نارية بين حليمة بولند ونهى نبيل في مشاجرة بينهما

نشب إشتباك بين الفنانة حليمة بولند والفنانة نهي نبيل ، حيث ظهرا الفنانتين خلال مقطع فيديو وكلا منهما يتباهى بأسمه وبانجازاته والتقليل من بعضهما.
ظهرت حليمة بولند خلال فيديو موجهة حديثها للفنانة نهي نبيل “كيف تسأل المذيعات التي تظهر معهم خلال البرامج عني وتحدثهم عن مايخصني ، مع أني عندما أخرج في أى برنامج لن أتحدث سوى عن نفسي فهذا يدل أن انا أسطورة .
وعندما قالت مذيعة لحليمة بولند أن الفنانة نهى نبيل تشبهها، فردت بولند رد صادم قائلة ” انا الأولى ولا احد يشبهني ابدا” .
فيما ردت الفنانة نهي نبيل على حليمة قائلة ” ماهذا النفاق ” انا أحبك ولكن لا اعملك فولو واتابعك على السناب شات لأن المحتوى لايناسبني، في هذا الزمن أن لن اتابعك يعني اني اكرهك هذا غير صحيح .
وأضافت نهى نبيل “ربي موفقني لأني انسانة عفوية وعلى النية، وعندما كنت مع حليمة في إحدى المقابلات كانت حبوبة لكن في السناب شات تقدم محتوى لايناسبني، فهذا ليس نفاق ، كبروا عقولكم عن تفاهة السوشيال ميديا لأنه عالم وهمي ، وانصح حليمة أن تقدم محتوى جاد وسوف اتابعها.
وقامت حليمة بالرد على هذا الكلام قائلة رأيك مايهمني ولا طلبته منك وانشغلي بنفسك ودعي الخلق للخالق ، وعندما سألوني لماذا تترك اللقاءات وتتحدث عن الجانب الذي يخص حليمة ، الإجابة فقط لاني حليمة بولند.
15 تعليق
صادقه نهى نبيل كلامها مافيه ولاغلطه وانسانه ذوووووق فعلا حبيتها من كلامها مؤدبه جدا فعلا ناس فاضيه
الله يقلعكن الثنتين اتفة من بعضن لا ولها ساعة تبربر وبالاخير تقول ماني راعية سوالف😂
مافيه مشكله يا حلومه الشغله مجرد تقليد لاسلوبك في الكلام
لاباررك الله فيهم الاثنين
حيلكم بينكم وش لنا بوجع الراس
سماجه واعلام هابط
الله يجعل شرهن بينهن .مالنا ومالهن بقريح .
فخخخااار يكسر بعضووو 😅🐮
الله يجعل بأسكم بينكم
وجع في عظاكم
قليلات حياء وأدب
نورة معليش لاتزعلين بس الخبر أزعجني
حليمة بولند حصلت مين يتابعها للاسف
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بنهم سالمين
فخار يضرب بعضه بعضا او بيض غراب يضرب بعضه بعضا
حيلهم بينهم
أخـس من بعـــــــض ” مراااااهقات ” !
ودي وحـدة تفقـش رأس الثانية
وحدة تموت والثانية تنسجن وبعدين ينتفون رقبتها
وبكـذا نخلص منكم أنتم الثنتين😁
كل وحدة فيهم اقبح من الاخرى لاجمال طبيعي ولا رشاقة