بالفيديو والصور .. شجاعة رجال الأمن مع الإرهابيين صباح اليوم في الرياض

عبدالرحمن المالكي (صدى):
استطاع رجال الأمن فجر اليوم بـ العاصمة الرياض من التصدي ، وقتل إرهابيين بعد أن تم التضييق عليهما.
وفي تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بسالة رجال الأمن وقتل الإرهابيين بعد أن حاول أتباع الفئة الضالة السيطرة على الدروية الأمنية.
وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق النار على الإرهابي الذي كان بحوزته سلاح وأيضا حزام ناسف ، إلا أن توفيق الله ثم شجاعة رجال الأمن كانت كفيلة بالرد عليه في مشهد يوثق شجاعة حماة الدين ثم الوطن.
16 تعليق
لله دره رجل الامن بطل الله ينصرهم
لله دركم يا رجال الامن البواسل …
سدد الله رميكم وحفظكم من كل مكروه …
والويل والموت هو مصير الدواعش وكل ضال …
حفظ الله قيادتنا والوطن والمواطن .
“رب اجعل هذا البلد امنا”
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته.
شكرا جنودنا الاشاوس…شكرا حتى ينفد الشكر…جزاكم الله خيرا وحفظكم وسدد رميكم وخذل عدوكم..
يارب احفظ بلادي وبلاد المسلمين ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا..ااامين
بصراحه رجل الأمن اللي طلع بالمقطع شجاااااع وبطل
الله يقوي رجال امننا ويوفقهم لحفظ الامن
الله يقويكم وينصركم
الحمد لله على سلامة رجال الامن وحفظهم الله من كل مكروه
الله يحفظ بلدنا ورجال الأمن من شرهم والله انا مستغرب انه للحين فيه من شبابنا من يغرر بهم ويرفعون السلاح بوجه رجال الأمن ويحاربون البلد ويسفكون الدماء بأرض الحرمين مع انا بزمن علم ونور والكل يعرف الصح والغلط الحلال والحرام وفيه سذج سفهاء عقول يغرر بهم اجانب لتدمير بلدهم الله لا يكثر منهم والله يقوي رجال الأمن عليهم حسبي الله عليهم
هذا نهاية كل ضال ..وكل من ارد بهذا البلد الامين الشر ..ورجال الامن هم صمام هذا الامن والامان بعد الله ..الله يقويكم وينصركم بنصره..
نشكر لكم الاهتمام
رجل الامن البطل يستاهل تكريم وسام الحماة الوطن من الدرجة الاولى هم العين الساهرة هم من يحمون المسلمين من بعد الله عزة وجل وهم نائمون مطمئنون في بيوتهم لذا يستحقون منا كل الدعاء المعنوي والنفسي…اللهم انصر رجالنا البواسل الذينه يجاهدون في سبيلك..اللهم امين…
يارب لاتبلانا والله ماعمري شفت عقول مثل عقولهم قليلة كلمة مغسولة عقولهم والمشكلة على من قوتهم على اهل بلدهم وعلى دينهم وعلى ربهم ياليت قوتهم على الكفار الا علينا لاحول ولا قوة الا بالله
هذولي تلقون ماضيهم اسووود بقووة
والا نقول ان التوبه مايقبلها رب العالمين الا تقبل لو كان الذنب عظيم بس تكون توبه صادقه وليست كاذبه
وهذولي ليتهم تابوا وقعدوا وحاسبوا انفسهم صح وضبطوا امورهم
الا قاموا يقتلون ويكفرون ويفجرون
وكم واحد طرحوه وجدوا في جواله مقاطع 18+
مثل ناس القاهم في اليوتوب همهم الفتنه بس ويسبون في دولتنا وحكامنا وهم من خارج ارض الحرمين في دول عربيه
لا والمشكله الاكبر يقول مايطبقون الاسلام وياكلون حقوق الناس وظالمين
يحسسني انه الطاهر هو وبلده وهو لو فيه خير اصلا ولو يريد اصلاح ويريد للاسلام العلو اول مايفعل يكافح الفساد اللي في بلاده من خموور وعري ورقص ودعاره ومراقص بل حتى انهم يتطاولون على الدين ورجال الدين ووصل الامر ليهم بحرية الرأي حتى اصبح حرية سب الديانات موجوده والذات الالهيه
ويجون في النهاية في تلك البلدان يتكلمون على الاصلاح والدين والاسلام وهو يرى المناكر والمصايب العظمى قدام عينه ماتحرك فيه شعره واحده ونظام دولهم ليس اسلامي بل علماني ليبرالي ناشر للرذيله والفواحش هتاك للاعراض الناس
الله لايبلانا والا يبتلينا بس
رجل الامن البطل هذا يجب ان يعطاء من الاوموال والاوسمة حتا يرضاء لانة تصداء للقئة الضالة الملعونة من اللة ومن المواطنيين
كفوووووووو ماقصرتم
في ملاحظه اين دور اهل الحي وينهم عنهم ساكنين في الحي ولا اخد من الحي انتبه لهم او من تحركاتهم داخل وخارج الحي.اشك ان في اناس تتستر عليهم.
بيض الله وجهك .. لا غرابة فأنت أسد من أسود نايف ..