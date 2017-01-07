بالفيديو والصور .. شجاعة رجال الأمن مع الإرهابيين صباح اليوم في الرياض

عبدالرحمن المالكي (صدى):

استطاع رجال الأمن فجر اليوم بـ العاصمة الرياض من التصدي ، وقتل إرهابيين بعد أن تم التضييق عليهما.

وفي تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بسالة رجال الأمن وقتل الإرهابيين بعد أن حاول أتباع الفئة الضالة السيطرة على الدروية الأمنية.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق النار على الإرهابي الذي كان بحوزته سلاح وأيضا حزام ناسف ، إلا أن توفيق الله ثم شجاعة رجال الأمن كانت كفيلة بالرد عليه في مشهد يوثق شجاعة حماة الدين ثم الوطن.