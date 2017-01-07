بالفيديو والصور .. شجاعة رجال الأمن مع الإرهابيين صباح اليوم في الرياض

بالفيديو والصور .. شجاعة رجال الأمن مع الإرهابيين صباح اليوم في الرياض
عبدالرحمن المالكي (صدى):

استطاع رجال الأمن فجر اليوم بـ العاصمة الرياض من التصدي ، وقتل إرهابيين بعد أن تم التضييق عليهما.

وفي تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بسالة رجال الأمن وقتل الإرهابيين بعد أن حاول أتباع الفئة الضالة السيطرة على الدروية الأمنية.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق النار على الإرهابي الذي كان بحوزته سلاح وأيضا حزام ناسف ، إلا أن توفيق الله ثم شجاعة رجال الأمن كانت كفيلة بالرد عليه في مشهد يوثق شجاعة حماة الدين ثم الوطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




16 تعليق


  1. ابو رامي [ عدد التعليقات: 23 ] 07/01/2017 في
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    لله دره رجل الامن بطل الله ينصرهم

  2. ابونعيم الغيثي [ عدد التعليقات: 4 ] 07/01/2017 في
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    لله دركم يا رجال الامن البواسل …
    سدد الله رميكم وحفظكم من كل مكروه …
    والويل والموت هو مصير الدواعش وكل ضال …
    حفظ الله قيادتنا والوطن والمواطن .

  3. مها [ عدد التعليقات: 4 ] 07/01/2017 في
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    “رب اجعل هذا البلد امنا”
    الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته.
    شكرا جنودنا الاشاوس…شكرا حتى ينفد الشكر…جزاكم الله خيرا وحفظكم وسدد رميكم وخذل عدوكم..
    يارب احفظ بلادي وبلاد المسلمين ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا..ااامين

  4. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8850 ] 07/01/2017 في
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    بصراحه رجل الأمن اللي طلع بالمقطع شجاااااع وبطل

    الله يقوي رجال امننا ويوفقهم لحفظ الامن

  5. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10193 ] 07/01/2017 في
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    الله يقويكم وينصركم

  6. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8089 ] 07/01/2017 في
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    الحمد لله على سلامة رجال الامن وحفظهم الله من كل مكروه

  7. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 2006 ] 07/01/2017 في
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    الله يحفظ بلدنا ورجال الأمن من شرهم والله انا مستغرب انه للحين فيه من شبابنا من يغرر بهم ويرفعون السلاح بوجه رجال الأمن ويحاربون البلد ويسفكون الدماء بأرض الحرمين مع انا بزمن علم ونور والكل يعرف الصح والغلط الحلال والحرام وفيه سذج سفهاء عقول يغرر بهم اجانب لتدمير بلدهم الله لا يكثر منهم والله يقوي رجال الأمن عليهم حسبي الله عليهم

  8. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1144 ] 07/01/2017 في
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    هذا نهاية كل ضال ..وكل من ارد بهذا البلد الامين الشر ..ورجال الامن هم صمام هذا الامن والامان بعد الله ..الله يقويكم وينصركم بنصره..

  9. علوية الفلفل [ عدد التعليقات: 1 ] 07/01/2017 في
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    نشكر لكم الاهتمام

  10. كلمة حق [ عدد التعليقات: 4 ] 07/01/2017 في
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    رجل الامن البطل يستاهل تكريم وسام الحماة الوطن من الدرجة الاولى هم العين الساهرة هم من يحمون المسلمين من بعد الله عزة وجل وهم نائمون مطمئنون في بيوتهم لذا يستحقون منا كل الدعاء المعنوي والنفسي…اللهم انصر رجالنا البواسل الذينه يجاهدون في سبيلك..اللهم امين…

  11. خالد العنزي [ عدد التعليقات: 1 ] 07/01/2017 في
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    يارب لاتبلانا والله ماعمري شفت عقول مثل عقولهم قليلة كلمة مغسولة عقولهم والمشكلة على من قوتهم على اهل بلدهم وعلى دينهم وعلى ربهم ياليت قوتهم على الكفار الا علينا لاحول ولا قوة الا بالله

  12. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3435 ] 07/01/2017 في
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    هذولي تلقون ماضيهم اسووود بقووة

    والا نقول ان التوبه مايقبلها رب العالمين الا تقبل لو كان الذنب عظيم بس تكون توبه صادقه وليست كاذبه

    وهذولي ليتهم تابوا وقعدوا وحاسبوا انفسهم صح وضبطوا امورهم

    الا قاموا يقتلون ويكفرون ويفجرون

    وكم واحد طرحوه وجدوا في جواله مقاطع 18+

    مثل ناس القاهم في اليوتوب همهم الفتنه بس ويسبون في دولتنا وحكامنا وهم من خارج ارض الحرمين في دول عربيه

    لا والمشكله الاكبر يقول مايطبقون الاسلام وياكلون حقوق الناس وظالمين

    يحسسني انه الطاهر هو وبلده وهو لو فيه خير اصلا ولو يريد اصلاح ويريد للاسلام العلو اول مايفعل يكافح الفساد اللي في بلاده من خموور وعري ورقص ودعاره ومراقص بل حتى انهم يتطاولون على الدين ورجال الدين ووصل الامر ليهم بحرية الرأي حتى اصبح حرية سب الديانات موجوده والذات الالهيه

    ويجون في النهاية في تلك البلدان يتكلمون على الاصلاح والدين والاسلام وهو يرى المناكر والمصايب العظمى قدام عينه ماتحرك فيه شعره واحده ونظام دولهم ليس اسلامي بل علماني ليبرالي ناشر للرذيله والفواحش هتاك للاعراض الناس

    الله لايبلانا والا يبتلينا بس

  13. سعود [ عدد التعليقات: 69 ] 07/01/2017 في
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    رجل الامن البطل هذا يجب ان يعطاء من الاوموال والاوسمة حتا يرضاء لانة تصداء للقئة الضالة الملعونة من اللة ومن المواطنيين

  14. بلاش نكد [ عدد التعليقات: 117 ] 07/01/2017 في
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    كفوووووووو ماقصرتم

  15. الدوسي [ عدد التعليقات: 387 ] 07/01/2017 في
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    في ملاحظه اين دور اهل الحي وينهم عنهم ساكنين في الحي ولا اخد من الحي انتبه لهم او من تحركاتهم داخل وخارج الحي.اشك ان في اناس تتستر عليهم.

  16. حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق [ عدد التعليقات: 39 ] 07/01/2017 في
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    بيض الله وجهك .. لا غرابة فأنت أسد من أسود نايف ..


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