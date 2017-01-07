بالفيديو.. تجاوب نجل الأمير “خالد بن طلال” مع معاجله بتحريك كتفه

بالفيديو.. تجاوب نجل الأمير “خالد بن طلال” مع معاجله بتحريك كتفه
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطعي فيديو نشرهما الأمير “خالد بن طلال” على حسابه بـ”تويتر”، استجابه نجله الأمير “الوليد” مع معاجله، وتحريك كتفيه عدة مرات.
وأظهر المقطع الأول قيام الأمير “الوليد” بتحريك الكتف ثلاث حركات، فيما أظهر الفيديو الثاني، قيامه بـ6 حركات متتالية بكتفه، وقال الأمير “خالد” أن نجله قام بتلك الحركات أمس الجمعة.
وكان الأمير “الوليد بن خالد” قد دخل في غيبوبة قبل 11 عاما، بعد تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفي لسنوات، قبل أن ينقله والده للمنزل في فبراير من العام 2015، ومن المقرر أن يخضع لجراحة بالرأس في فبراير المقبل.

 

 

 

 




11 تعليق


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1134 ] 07/01/2017 في
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    سبحان الله ..يحيي العظام وهي رميم ..الله يشافيه .

  2. حنان [ عدد التعليقات: 2 ] 07/01/2017 في
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    يارب لك الحمد والشكر الله يفرح والديه بقومته بالسلامة ياكريم

  3. خالد الكناني [ عدد التعليقات: 10 ] 07/01/2017 في
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    اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه

  4. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 575 ] 07/01/2017 في
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    الله يشفيه ويعافيه ويصحى من هالغيبوبه ،،،

  5. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 561 ] 07/01/2017 في
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    اسأل الله له الشفاء العاجل ويفرح والديه بقومته بالسلامه

  6. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2910 ] 07/01/2017 في
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    سبحان الله العظيم .. الله يشفيه ويقومه سالم لابوهه
    😚🌺

  7. الصعيدي [ عدد التعليقات: 35 ] 07/01/2017 في
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    اللهم اشفيه شفاءا لايغادر سقما واشفي جميع مرضي المسلمين.

  8. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2604 ] 07/01/2017 في
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    الله يشفيه ويفرح امه وابوه واخوانه فيه ويشفي جميع مرضى المسلمين يارب

  9. البرقاني ينبع [ عدد التعليقات: 6 ] 07/01/2017 في
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    يامن لاتراه في الدنياالعيون ولايصفه الواصفون يامن أمره بين الكاف والنون يقول لشئ كن فيكون اشفيه شفاء لا يغادر سقما وافرح والديه برؤيته في اتم الصحة والعافية عاجلا غير اجل امين امين امين

  10. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10185 ] 07/01/2017 في
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    ان الله على كل شي قدير الله يعينكم 11 سنة تنتظرونة يصحى من غيبوبتة

  11. khalid gaidi [ عدد التعليقات: 84 ] 07/01/2017 في
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    اللهم اشفيه شفاءا لايغادر سقما ويفرح امه وابوه ومن يحبه


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