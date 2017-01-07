بالفيديو.. تجاوب نجل الأمير “خالد بن طلال” مع معاجله بتحريك كتفه

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطعي فيديو نشرهما الأمير “خالد بن طلال” على حسابه بـ”تويتر”، استجابه نجله الأمير “الوليد” مع معاجله، وتحريك كتفيه عدة مرات.
أظهر مقطعي فيديو نشرهما الأمير “خالد بن طلال” على حسابه بـ”تويتر”، استجابه نجله الأمير “الوليد” مع معاجله، وتحريك كتفيه عدة مرات.
وأظهر المقطع الأول قيام الأمير “الوليد” بتحريك الكتف ثلاث حركات، فيما أظهر الفيديو الثاني، قيامه بـ6 حركات متتالية بكتفه، وقال الأمير “خالد” أن نجله قام بتلك الحركات أمس الجمعة.
وكان الأمير “الوليد بن خالد” قد دخل في غيبوبة قبل 11 عاما، بعد تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفي لسنوات، قبل أن ينقله والده للمنزل في فبراير من العام 2015، ومن المقرر أن يخضع لجراحة بالرأس في فبراير المقبل.
11 تعليق
سبحان الله ..يحيي العظام وهي رميم ..الله يشافيه .
يارب لك الحمد والشكر الله يفرح والديه بقومته بالسلامة ياكريم
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
الله يشفيه ويعافيه ويصحى من هالغيبوبه ،،،
اسأل الله له الشفاء العاجل ويفرح والديه بقومته بالسلامه
سبحان الله العظيم .. الله يشفيه ويقومه سالم لابوهه
😚🌺
اللهم اشفيه شفاءا لايغادر سقما واشفي جميع مرضي المسلمين.
الله يشفيه ويفرح امه وابوه واخوانه فيه ويشفي جميع مرضى المسلمين يارب
يامن لاتراه في الدنياالعيون ولايصفه الواصفون يامن أمره بين الكاف والنون يقول لشئ كن فيكون اشفيه شفاء لا يغادر سقما وافرح والديه برؤيته في اتم الصحة والعافية عاجلا غير اجل امين امين امين
ان الله على كل شي قدير الله يعينكم 11 سنة تنتظرونة يصحى من غيبوبتة
اللهم اشفيه شفاءا لايغادر سقما ويفرح امه وابوه ومن يحبه