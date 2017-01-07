بالفيديو.. تجاوب نجل الأمير “خالد بن طلال” مع معاجله بتحريك كتفه

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطعي فيديو نشرهما الأمير “خالد بن طلال” على حسابه بـ”تويتر”، استجابه نجله الأمير “الوليد” مع معاجله، وتحريك كتفيه عدة مرات.

وأظهر المقطع الأول قيام الأمير “الوليد” بتحريك الكتف ثلاث حركات، فيما أظهر الفيديو الثاني، قيامه بـ6 حركات متتالية بكتفه، وقال الأمير “خالد” أن نجله قام بتلك الحركات أمس الجمعة.

وكان الأمير “الوليد بن خالد” قد دخل في غيبوبة قبل 11 عاما، بعد تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفي لسنوات، قبل أن ينقله والده للمنزل في فبراير من العام 2015، ومن المقرر أن يخضع لجراحة بالرأس في فبراير المقبل.