بحرينية تتهم مدرب سياقة بمغازلتها وطلبه خلع عباءتها

وجهت زوجة بحرينية، الاتهامات لمدرب سياقة، بمغازلتها، وقالت إنه كان يتغزل بعينيها ويسألها عما إذا كانت تستعمل عدسات لاصقة أم أنّ لونهما طبيعي.
وقد ابلغ زوج المتدربة الشرطة بالواقعة بناء على شكوى من زوجته، التي أوضحت أن المدرب تمادى بعد ذلك وطلب منها رقم هاتفها كي يرسل لها رسائل عبر “واتس اب” فرفضت.
وطلب منها في الحصة الأخيرة أن تجلس أثناء القيادة دون الدفة والشيلة وتكتفي ببنطال الجينز وقطعة الملابس أسفل الشيلة وقال لها: “خاطرك ترقدين رقدة فري؟”، فقامت بإبلاغ زوجها بما حدث والذي أبلغ بدوره الشرطة.
فيما أنكر المدرب الاتهامات وقال إنه كان يساعدها فقط في تعلم القيادة ويذهب لجلبها من منزلها، لكنه لم ينكر سؤاله لها عن عينيها أو محاولة التواصل معها على “واتس اب”، لافتا إلى أنه طلب منها خلع عباءتها لتتمكن من القيادة بأريحية.
و عاقبت المحكمة الجنائية المدرب 20 دينارًا بدلا من حبسه 10 أيام قضت بها محكمة أول درج
8 تعليقات
وليش زوجها مايعلمها السواقه ،،،
لأنه ثور ي غرااام حاشاتس ومن يقرأ … الله يهدي كل خبل آمين
بصراحه ي وهم زوجها مافيه رجوله ،،
الرجال يقولها خاطرك ترقدين رقده فري ؟ وزوجها يروح
يشتكي بالشرطه بس ،،،
المفروض اول يكفخه لين يعض الارض وبعدين يروحون الشرطه ،،،
لان المحكمة بس حكمت ٢٠ دينار ،،،
وهذا كلامه كبير مرررره ،،،
هذا ابليس قام يزحف على هوينه الين جاه ثم قام يغويها ، اول شي بجمال العيون ثم الشعر ثم انطلي البخنق ثم البسي الجنز وخلي الشعر مفلول ، جاه ازحيفه ازحيفه الين ورطه مع هالشريفه العفيفه اللي كان يمرها بالبيت ويشيلها ويدربها على القياده
يمرها فالبيت ويشيلها من قدام رجالها ولاتبونه يتغزل فيها ؟ بسيطه انه يتغزل العلم لو كلفتها بالمرتبه الخلفيه في منطقه صحراويه ثم لعب في طهرها وعفافها
و عاقبت المحكمة الجنائية المدرب 20 دينارًا .
يابلاش .
اللوم ع زوجها 😕
هذا ي غرام كمخه وإلا مثل ماقلتي المفترض عليه يروح له ويمسح وجهه ب الزفلت ويمردغه لين يشيلونه بنقاله ع الإسعاف ولكن ماحولتس احد ب البحرين ولا الغرامة ٢٠٠ ريال سعودي ولكن مانقول الا الله يهدي كل خبل وخبلى آمين
لو ماشاف شي ماتجرأ يكلمك بهالطريقة الرجل مايتجرأ الا على وحدة شايف انها ممكن تقبل سواء في مظهرها اوكلامها تلاقيها متزينة ومتعطرة ورايحة تتدرب على السواقة وفوق هذا زوجك هذا زوج شرابات مو رجل