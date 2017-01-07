بحرينية تتهم مدرب سياقة بمغازلتها وطلبه خلع عباءتها

خالد الظفيري (صدى):

وجهت زوجة بحرينية، الاتهامات لمدرب سياقة، بمغازلتها، وقالت إنه كان يتغزل بعينيها ويسألها عما إذا كانت تستعمل عدسات لاصقة أم أنّ لونهما طبيعي.

وقد ابلغ زوج المتدربة الشرطة بالواقعة بناء على شكوى من زوجته، التي أوضحت أن المدرب تمادى بعد ذلك وطلب منها رقم هاتفها كي يرسل لها رسائل عبر “واتس اب” فرفضت.

وطلب منها في الحصة الأخيرة أن تجلس أثناء القيادة دون الدفة والشيلة وتكتفي ببنطال الجينز وقطعة الملابس أسفل الشيلة وقال لها: “خاطرك ترقدين رقدة فري؟”، فقامت بإبلاغ زوجها بما حدث والذي أبلغ بدوره الشرطة.

فيما أنكر المدرب الاتهامات وقال إنه كان يساعدها فقط في تعلم القيادة ويذهب لجلبها من منزلها، لكنه لم ينكر سؤاله لها عن عينيها أو محاولة التواصل معها على “واتس اب”، لافتا إلى أنه طلب منها خلع عباءتها لتتمكن من القيادة بأريحية.

و عاقبت المحكمة الجنائية المدرب 20 دينارًا بدلا من حبسه 10 أيام قضت بها محكمة أول درج