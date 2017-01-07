فنان شهير يعتدي على طاقم طبي ويحطم محتويات مستشفى

تونس (صدى):

تمكنت السلطات التونسية من توقيف المغني أكرم ماق، إثر قيامه بالاعتداء على طاقم طبي وتهشيم معدات أحد المستشفيات.

تعود أحداث الواقعة عندما تقدم مستشفى «فرحات حشّاد» في ولاية «سوسة» الساحلية بشكوى قضائية ضد ماق بتهم «استعمال العنف الشديد» إثر اعتدائه على إحدى الممرضات وتهشيم معدات المستشفى.

ومن جانبه نفى طارق الكحلاوي، مدير أعمال ماق الاتهامات الموجهة ضده، مشيرا إلى أن أسعف أحد أصدقائه بعد اصابته بالإغماء جراء نوبة سكري، وحين لم تتوفر الإسعافات اللازمة لصديقة الذي قال إنه في حالة حرجة، دخل ماق بمناوشة كلامية مع إحدى الممرضات، نافيا قيامه بالاعتداء عليها، كما أشار إلى أنه تم إطلاق سراح ماق لحين استكمال الإجراءات الروتينية وغلق محضر التحقيق.