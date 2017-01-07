الداخلية تكشف اليوم عن تفاصيل مقتل إرهابيين في عملية أمنية بالرياض

علي القحطاني (صدى):

تكشف اليوم وزارة الداخلية، عن تفاصيل مقتل إرهابيين في عملية نفذتها الأجهزة الأمنية بالرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قد أعلن الأحد الماضي عن القبض على 3 أشخاص شاركوا في اختطاف القاضي “محمد الجيراني” بمراقبته ورصده بتكليف من المخططين والمنفذين لتلك الجريمة.

كما رصدت الأجهزة الأيام الماضية، قد فرضت طوقا أمنيا حول موقع مشتبه بهم داخل أحياء سكنية بالرياض، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، الإ أنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ما تطلب التعامل معهم بالمثل.

وكشفت الوزارة قائمة بأسماء المقبوض عليهم والمطلوبين، وهم 6 أشخاص، متهمة أياهم مع شركائهم بالمسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرض فضيلته لأي مكروه.