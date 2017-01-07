ضبط مورد اتصالات “وافد” لتلاعبه في أسعار الهواتف وممارسة البيع بالاحتكار

نايف السالم (صدى):

ضبطت فرق التفتيش الميدانية في منطقة مكة المكرمة، والجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، مورد اتصالات “وافد” لتلاعبه في أسعار الهواتف المحمولة، وممارسة البيع بالاحتكار، والامتناع عن البيع لبعض المواطنين العاملين في القطاع.

وكان مكتب عمل محافظة رابغ، قد رصد الوافد المخالف، بعد بلاغا من مواطن، وتم القبض عليه، وإحالته للجهات المختصة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقه قبل ترحيله .